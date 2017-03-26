هل سيتوقف مسلسل باب الحارة؟!

الاصلاح نيوز-

يعمل أبطال المسلسل السوري باب الحارة على إنهاء تصوير الموسم التاسع استعداداً لعرضه في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل، وقد تردّدت أنباء عن أن هذا الجزء سيكون الأخير نظراً لتكلفته الإنتاجية ووفاة بعض أبطاله، لذلك سيودّع الشاشات بهذا الموسم.

باب الحارة لن يتوقف

إن تلك الاخبار ليست سوى شائعات وليس لها أساس من الصحة اذ يعكف المؤلف سليمان عبد العزيز على كتابة ثلاثة مواسم اخرى ليكون بذلك هناك اثنا عشر موسماً من باب الحارة. واكد مخرج العمل بسام الملا أنه ما دام المسلسل يُعرض ويحقق النجاح وهناك من يكتب سيناريو جيداً ينال إعجاب المشاهد، ستتطوّر الاحداث والشخصيات، مشدداً على ان انتهاء العمل عند الموسم المنتظر عرضه غير صحيح.

آخر من ودّع باب الحارة

من ناحية اخرى، ودّع فريق العمل العديد من أبطاله في الاشهر القليلة الماضية كان آخرهم الفنان السوري رياض وردياني الذي تُوفي قبل أيام قليلة بعد صراع مع مرض السرطان.

(نواعم)