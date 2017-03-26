ساندي تعلن عن حملها

الاصلاح نيوزـ

أعلنت الفنانة التونسية ساندي حملها في مولودها الأول من زوجها، رجل الأعمال المصري علي السيد.

ساندي ظهرت ببطن منتفخة خلال حضورها حفل خبيرة التجميل اللبنانية جويل ماردينيان لأحدث فروع مراكز التجميل التي تحمل اسمها بالقاهرة، كما أعربت الفنانة التونسية في تصريحات صحفية عن تحمسها لرؤية مولودها الأول الذي تنتظره رؤيته بفارغ الصبر.

يُذكر أن ساندي احتفلت بزفافها على علي السيد نهائية ديسمبر الماضي بحفل ضخم في أحد أكبر فنادق القاهرة بحضور كوكبة من نجوم الوطن العربي.

من ناحية أخرى، تواصل ساندي تصوير مشاهدها في مسلسل “طعم الدنيا” الذي تشارك في بطولته أمام ساموزين، علا غانم، نهال عنبر، عزت أبو عوف، أحمد هارون، وغيرهم، والعمل من تأليف أحمد صبحي، وإنتاج ممدوح شاهين، وإخراج عبدالعزيز حشاد.