هاني شاكر يتراجع عن قرار الاستقالة

الاصلاح نيوزـ

تراجع الفنان المصري هاني شاكر، عن قرار استقالته من نقابة المهن الموسيقية بعد تقديم استقالته الشهر الماضي.

هاني شاكر، تم استقباله بالزغاريد داخل نقابة الموسيقيين، وجاء تراجعه منذ أن أعلنت الجمعية العمومية عدم تخليها عنه ومساندتها ودعمه في مواجهة الفساد والمفسدين داخل النقابة.

وفي أول تصريح لهاني شاكر بعد تراجعه عن قرار الاستقالة قال: “إنه لن يتخلى عن النقابة ما دامت هناك أهداف واضحة سيسعي اليها الجميع علي قلب رجل واحد، دون اي انقسامات أو جبهات مضادة داخل النقابة”.

وأكد هاني شاكر، أنه سيدعم النقابة وسيسعى إلي الارتقاء بكل العاملين وبالمهنة بشكل عام لكي يفتخر بها كل من ينضم اليها، كما أنه قرر رفع قيمة المعاش بداية من أول نيسان/أبريل، كما أكد تجميده وديعة جديدة بقيمة مليون جنيه لصالح النقابة.