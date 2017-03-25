اعتماد مشروع قرار اردني حول اللجوء السوري

الاصلاح نيوز-

اعتمد المندوبون الدائمون وكبار المسؤولين خلال اجتماعهم السبت للاعداد لاجتماع وزراء الخارجية التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة الدورة 28 مشروع قرار مقدم من المملكة الاردنية الهاشمية حول ازمة اللجوء السوري.

ويتضمن مشروع القرار تكليف مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري وضع الية محددة لمساعدة الدول العربية المجاورة لسورية والدول العربية الاخرى المضيفة للاجئين السوريين وفق مبدا تقاسم الاعباء بما يمكنها من الاضطلاع بالاعباء المترتبة على استضافتهم من مختلف الجوانب المادية والخدمة.

ويؤكد مشروع القرار ان وجود اللاجئين السوريين على اراضي الدول المضيفة هو وضع مؤقت والعمل على تهيئة الظروف والاجواء التي تضمن عودتهم الى بلادهم في اسرع وقت ممكن من خلال عمل جماعي يعيد تاهيل هؤلاء اللاجئين للاسهام باعادة بناء بلدهم وتخطي المصاعب والعقبات التي خلفتها سنون الحرب.

ويحث مشروع القرار المجتمع الدولي وبخاصة الدول والمؤسسات المانحة على تحمل مسؤولياتها وعلى تقديم مزيد من الدعم للدول المضيفة للاجئين السوريين بما يواكب حجم الاعباء التي تضطلع بها تلك الدول.