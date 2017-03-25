السفارة الأمريكية تنفي طلب الكلمات السرية لمواقع التواصل الاجتماعي

الاصلاح نيوز-

نفت السفارة الأمريكية في عمان ما تداولته بعض وسائل الاعلام حول طلب الكلمات و الارقام السرية لمواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالاشخاص المتقدمين للحصول على تأشيرات سفر الى الولايات المتحدة.

وقالت السفارة ‘لقد علمنا بوجود بعض التقارير الصحفية في وسائل الإعلام المحلية المتعلقة بإجراءات طلب الحصول على تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة’.

وأضافت ‘ أن المسؤولين القنصليين في جميع أنحاء العالم يطلبون أحيانا من طالبي التأشيرات تقديم معلومات إضافية، إلا أننا لا نطلب من المتقدمين للحصول على تأشيرة الزيارة الكلمات السرية على حساباتهم على شبكات التواصل الإجتماعي’.