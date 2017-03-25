علاء قمصية رئيسا تنفيذيا لكابيتال بنك

الاصلاح نيوز-

أعلن كابيتال بنك عن تعيين علاء قمصية في منصب الرئيس التنفيذي اعتباراً من الأول من آذار الحالي بحسب بيان اصدره البنك اليوم السبت.

وبموجب البيان، فإن قمصية يتولى منصبه الجديد في كابيتال بنك بعد مسيرة طويلة من العمل في القطاع المصرفي، حقق خلالها العديد من النجاحات، وخصوصا اثناء عمله في سيتي بنك والتي امتدت على مدار عشرة أعوام، كان اخرها تسلمه منصب مدير الإدارة المصرفية للشركات في دول الخليج، بالإضافة الى خبرته الطويلة في بنوك دولية اخرى.

ويحمل قمصية شهادة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة استون في المملكة المتحدة، وشهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة اليرموك، بالإضافة إلى أنه يحمل العديد من الشهادات المهنية المتخصصة.

وقال رئيس مجلس ادارة البنك باسم خليل السالم ‘ إن مسيرة قمصية وخبرته الاقليمية الواسعة في القطاع المصرفي ستسهم بشكل كبير في تعزيز أداء البنك وتوجيهه نحو تحقيق أهدافه الاستراتيجية’.

وأكد السالم تطلعه واعضاء مجلس الادارة الى العمل مع قمصية عن كثب، وصولا إلى المرحلة المقبلة من النجاح والإنجازات التي يطمح لها البنك.

وحول رؤيته المستقبلية لعمله في كابيتال بنك، قال قمصية ‘أعتز بالثقة الكبيرة التي منحني إياها مجلس الادارة، للمشاركة معهم في مسيرة نجاح هذا البنك، الذي يعد من البنوك الرائدة في السوق المحلية، فيما يحملني ذلك مسؤولية كبيرة تدفعني إلى العمل لتحقيق إنجازات جديدة للبناء على النجاحات التي حققها البنك’.

وأعرب عن تطلعه للعمل مع فريق الإدارة التنفيذيّة والعاملين كافة في البنك لمواصلة تحقيق المزيد من الانجازات.