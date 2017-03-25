السجن 4 سنوات لشاب بتهمة إطالة اللسان والترويج لداعش

الاصلاح نيوز-

صادقت محكمة التمييز على حكم لمحكمة امن الدولة يقضي بتجريم شاب بجنحة اطالة اللسان على جلالة الملك وتهمة والترويج لداعش باستخدام الشبكة المعلوماتية والقيام بأعمال لم تجزها الحكومة من شأنها تعكير صلات الدولة بالدول الاجنبية ووضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة اربع سنوات.

وبين قرار محكمة التمييز الذي حصلت على نسخة منه ان المتهم من مؤيدي تنظيم داعش وانه أقدم على انشاء صفحة له على موقع التواصل الاجتماعي ‘الفيس بوك’ ومن خلال تلك الصفحة أقدم على الترويج لأفكار تنظيم داعش وقام بنشر مجموعة من الصور والعبارات المتعلقة بالتنظيم وعناصره كما قام بإطالة اللسان على جلالة الملك من خلال منشور له، كما قام بنشر عبارات من شأنها تعكير العلاقات مع الدولة الأجنبية والعربية.

وقالت محكمة التمييز ان محكمة امن الدولة استعرضت وقائع الدعوى استعراضا وافيا وشاملا ودللت على البينات التي اعتمدتها وضمنت قرارها بينات قانونية ثابتة لها ما يؤيدها، وجاء استخلاصها لواقعة الدعوى استخلاصا سائغا وسليما يؤدي الى النتيجة التي انتهت اليها محكمة امن الدولة .