نشرات إعلامية يومية بمناسبة زيارة خادم الحرمين للأردن

الاصلاح نيوز-

طرحت السفارة السعودية في عمان، إصدارات بمناسبة زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى المملكة.

وقال مدير المكتب الاعلامي فيها عبدالسلام العنزي سنصدر نشرة إعلامية يومية خلال الزيارة، وتوزيع كتيب يحتوي على أهم الارشادات للمواطنين السعوديين الزائرين الى الاردن، وأهم المستشفيات والأطباء والمختبرات والصيدليات والمناطق السياحية وأهم الفنادق والمطاعم، اضافة الى الأرقام المهمة التي يحتاجها المواطن.

واشار العنزي إلى أن الكتيب والنشرة سيوزعان على الضيوف بداية الزيارة كما أن الكتيب سيوزع بعد الزيارة على المنافذ الحدودية. كما تتضمن النشرة كل يوم سيرة ذاتية لشخصية أردنية. -(بترا)