الأردن يتسلم رئاسة مجلس الجامعة العربية

الاصلاح نيوز-

تسلم المندوب الدائم للمملكة الأردنية الهاشمية في جامعة الدول العربية السفير علي العايد، صباح اليوم السبت، رئاسة مجلس الجامعة العربية من مندوب موريتانيا السفير ودادي ولد سيدي هيبة الذي كانت بلاده تسلمت رئاسة القمة السابقة في دورتها الـ27.

جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماع المندوبين الدائمين وكبار المسؤولين صباح السبت للاعداد لاجتماع وزراء الخارجية التحضيري.

وقال العايد إن الأردن مستمر في دعم استئناف مفاوضات السلام الجادة لضمان قيام الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران (يونيو) 1967.

وأضاف “الأردن يؤكد أن الحل السياسي الشامل هو الحل الوحيد للمأساة في سورية”.