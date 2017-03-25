حريق القويسمة يلتهم عائلة بأكملها.. 3 وفيات و4 إصابات خطيرة

الاصلاح نيوز-

شهدت منطقة القويسمة شرقي العاصمة عمان، حادثة مأساوية كان ضحيتها ما بين وفيات وإصابات، عائلة بأكملها مكونة من 7 أفراد هم الأب والأم و5 أطفال.

فقد تعرض منزل العائلة لحريق كبير قبل 3 أيام، سببه حدوث تسرب من اسطوانة الغاز، ما أدى على الفور إلى وفاة الأب وطفلة عمرها 8 سنوات، قبل أن يلتحق بهما في اليوم الثاني، طفل آخر عمره 11 عاما، متأثرا بإصابته.

أما الباقون، وهم الأم وطفل عمره 4 سنوات وطفلتان الأولى عمرهما 10 سنوات والأخرى رضيعة، فيرقدون في قسم العناية الحثيثة بمستشفى البشير الحكومي بحالة سيئة نتيجة إصابتهم بحروق شديدة وحدوث مضاعفات صحية أخرى خطيرة.