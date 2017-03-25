قمة عمان: مشاريع قرارات لعدد من القضايا

الاصلاح نيوز-

يقر المندوبون الدائمون لدى الجامعة العربية وكبار المسؤولين خلال اجتماعهم اليوم عددا من مشاريع القرارات الهامة لرفعها الى اجتماع وزراء الخارجية التحضيري لمجلس الجامعة على مستوى القمة العربية في دورتها العادية الـ28.

ومن ابرز مشاريع القرارات التي سيتم اعدادها، قرار يتعلق بالقضية الفلسطينية والصراع العربي الاسرائيلي ومستجداته، بما في ذلك تطورات الوضع في القدس والاستيطان والجدار والانتفاضة، واللاجئون والاونروا والتنمية ودعم موازنة دولة فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني والجولان العربي السوري والتضامن مع لبنان ودعمه.

كما سيناقش المندوبون الدائمون قرارات تتعلق بتطورات الازمة السورية وازمة اللجوء السوري وتطورات الوضع في ليبيا والجمهورية اليمنية ودعم جمهورية الصومال الفيدرالية ودعم السلام والتنمية في جمهورية السودان.

وسيتم خلال الاجتماع مناقشة مشروع قرار يتعلق باحتلال ايران للجزر العربية الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وابو موسى التابعة لدولة الامارات العربية المتحدة في الخليج العربي والتدخلات الايرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية.

كما سيتم اقرار مشروع يتضمن اتخاذ موقف عربي ازاء انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية ومشروع بخصوص صيانة الامن القومي العربي ومكافحة الارهاب، ومشروع قرار يتعلق باقتراح تنظيم قمة عربية اوروبية بشكل دوري ومشروع قرار يتعلق بتطوير جامعة الدول العربية.

ويناقش المندوبون الدائمون اليوم موعد ومكان عقد الدورة العادية 29 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.-(بترا)