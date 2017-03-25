وزارة الخارجية تتابع حادث انقلاب حافلة المعتمرين

-الاصلاح نيوز

اعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، متابعتها من خلال القنصلية الاردنية في جدة، حادث انقلاب حافلة تقل معتمرين اردنيين مساء أمس، في منطقة تبوك السعودية.

وقالت الناطق الرسمي باسم الوزارة صباح الرافعي لوكالة الانباء الاردنية (بترا) انه يتم التواصل مع الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية الشقيقة لمعرفة تفاصيل الاصابات التي لحقت بالمعتمرين ليصار الى اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بهم، وقد توجه القنصل الاردني العام في جدة الى موقع الحادث لمتابعة الموضوع مباشرة.

وكانت مصادر الهلال الأحمر السعودي في منطقة تبوك اعلنت ان 21 فرقة اسعاف تابعة لها تباشر الحادث، فيما لم يصدر بيان تفصيلي بعدد المتوفين والمصابين

-بترا