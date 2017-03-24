منتخب الأرجنتين يواجه أزمتين قبل مباراة بوليفيا

الاصلاح نيوز-

حققت الأرجنتين 3 نقاط مهمة بفوزها 1-صفر على تشيلي أمس الخميس لكنها قطعت نصف الطريق فقط في حملتها هذا الشهر للعودة لسباق المنافسة ضمن تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2018.

جاء الفوز من ركلة جزاء نفذها ليونيل ميسي الذي أضاع ركلة مماثلة أمام الحارس كلاوديو برافو العام الماضي في نهائي كأس كوبا أمريكا لتنتزع تشيلي اللقب، لكن الأرجنتين ستفتقد نصف تشكيلتها تقريبا عند مواجهة بوليفيا في لاباز يوم الثلاثاء المقبل.

وتستعيد الأرجنتين جهود قلب الدفاع راميرو فونيس موري لكن سيغيب عنها أربعة لاعبين من بينهم لاعب الوسط المخضرم خافيير ماسكيرانو للإيقاف والظهير الأيمن جابرييل ميركادو الذي كان أفضل لاعب بالتانجو أمام تشيلي بسبب إصابة عضلية بالساق.

وقال إدجاردو باوزا مدرب الأرجنتين للصحفيين إنه استدعى لوكاس ألاريو مهاجم ريفر بليت لتعويض غياب جونزالو هيجواين الموقوف كما أثيرت تكهنات حول عودة فرناندو جاجو صانع لعب بوكا جونيورز الذي غاب عن لقاء تشيلي.

وتعثرت الأرجنتين في معظم الفترات تحت قيادة باوزا منذ رحيل المدرب جيراردو مارتينو بعد الخسارة في نهائي كأس كوبا أمريكا لمرتين متتاليتين وبركلات الترجيح.

ويعتمد باوزا على الدفاع بشكل أكبر وبدا ميسي مفتقدا للشغف داخل الملعب ولم يكن ذلك اللاعب الفذ المنتظر منه قيادة الأرجنتين للنهائيات في روسيا.

وبرر باوزا فقدان السيطرة على وسط الملعب قائلا “لعبنا ضد فريق رائع وصل به الحال إلى الدفع بخمسة لاعبين في الهجوم (بحثا عن التعادل). تعين علينا تقديم تضحيات كبيرة لنتحلي بالتنظيم”.

ويواصل اللاعبون مقاطعة وسائل الإعلام احتجاجا على مزاعم نشرت حول زميلهم إيزيكيل لافيتزي.

وتأمل الأرجنتين في تجنب الهزيمة في لاباز أمام بوليفيا التي ترتفع عن سطح البحر قرابة أربعة آلاف متر، وستؤدي الهزيمة لابتعاد الأرجنتين عن المراكز الأربعة الأولى التي تتأهل مباشرة لكأس العالم.

وتابع باوزا: “يعرف الجميع مدى صعوبة الارتفاع (عن سطح البحر) هناك”.

وبعد 13 من إجمالي 18 مباراة تحتل الأرجنتين المركز الثالث برصيد 22 نقطة بفارق 8 نقاط خلف البرازيل المتصدرة ونقطة واحدة خلف أوروجواي الثانية في الترتيب بينما تتفوق على كولومبيا بنقطة واحدة وعلى الإكوادور وتشيلي بنقطتين.

وسيلعب صاحب المركز الخامس في التصفيات التي ستنتهي في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل ضد بطل الأوقيانوس على بطاقة أخرى في روسيا.

كوورة