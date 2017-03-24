مُعجب يستفز محمد هنيدي بسبب “الباروكة”

الاصلاح نيوزـ

تعرض الفنان المصري محمد هنيدي لموقف محرج جدا، بسبب ظهوره بشعر مستعار، خاصة في آخر ظهور له ببرنامج “عيش الليلة” مع الفنان أشرف عبدالباقي.

أحد متابعي هنيدي على موقع “تويتر” وجه له انتقادا بقوله: “هو انت ليه لبست باروكة او عملت زرع شعر احنا بنحبك زي منتا على فكرة ومش عيزينك تغير شكلك خالص انا وحشني هنيدي القديم”.

الفنان المصري رد على معجبه بطرافته المعهودة، حيث قال: “يا سيدي احنا عيلة بتزرع شعر صدرها علشان تحسن من مستوى شكلها”.

يذكر أن محمد هنيدي يواصل حاليا تصوير فيلمه الجديد “عنتر ابن ابن ابن شداد”، والذي من المقرر أن يقوم بطرحه خلال موسم عيد الفطر المقبل.