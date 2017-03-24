تغريم برشلونة بسبب لقاء سان جيرمان

الاصلاح نيوز-

قررت لجنة الانضباط والقيم بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) تغريم نادي برشلونة الإسباني 19 ألف يورو، بسبب اقتحام الجماهير لملعب الكامب نو عقب انتهاء مباراة إياب ثمن نهائي دوري الأبطال أمام باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأكد يويفا في بيان له أن العقوبة جاءت تطبيقاً للمادة 16 (الفقرة الثانية) من لائحة الانضباط، المتعلقة بدخول الجماهير لأرض الملعب، وأيضاً بسبب السلوك غير المنضبط للفريق (الحصول على خمس بطاقات أو أكثر)، والمادة 15 (الفقرة الرابعة) من اللائحة.

وحصل كل من جيرارد بيكيه (ق23)، وسرجيو بوسكيتس (ق36)، ونيمار دا سيلفا (ق64)، ولويس سواريز (ق67) على بطاقات صفراء خلال المباراة.

يذكر أن الفريق الكاتالوني تمكن من تحقيق انتفاضة تاريخية في تلك المباراة بعدما تمكن من تعويض خسارة مباراة الذهاب في باريس برباعية نظيفة لفوز ساحق 6-1، ليحجز مقعده في ربع النهائي ويواجه يوفنتوس الإيطالي، وهو الأمر الذي تسبب في فرحة جنونية لدى الجماهير التي نزلت لأرض الملعب للاحتفال عقب نهاية المباراة.