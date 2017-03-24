حظر اكثر من 20 الف صفحة الكترونية تروج لداعش في روسيا

الاصلاح نيوز-

ذكرت صحيفة “إيزفيستيا” الروسية في عددها الصادر اليوم الجمعة، بأن الهيئة الفدرالية الروسية للرقابة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حظرت أكثر من 23 ألف صفحة إلكترونية كانت تروج لتنظيم “داعش” الإرهابي.

وأوضحت إيزفيستيا أن ثلث الصفحات الإلكترونية التي تضمنت معلومات متطرفة تم الكشف عنها داخل شبكة التواصل الاجتماعي الروسية VKontakte) VK) وموقع YouTube.

وأضافت الصحيفة أن تنظيم “داعش” يروج بشكل نشيط مواد فيديو عن طريق الانترنت، مشيرة إلى أن الأجهزة الأمنية الروسية كشفت 7 منشورات دورية تحتوي على معلومات متطرفة باللغة الروسية.

(بترا)