إلزام الشركات المساهمة بتعبئة بطاقة “الأداء المتوازن”

الاصلاح نيوز-

قررت هيئة الأوراق المالية إلزام الشركات المساهمة العامة بتعبئة بطاقة الأداء المتوازن لحوكمة الشركات المدرجة في بورصة عمان للعام 2016، وفقاً للإجراءات المتبعة في الشركة وتوقيعها من قبل أعضاء لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس إدارة الشركة.

وتتضمن هذه البطاقة أسئلة عامة تتعلق بالشركة وأسئلة أخرى تتعلق بالقواعد الإلزامية والإرشادية الواردة في دليل قواعد حوكمة الشركات المساهمة المدرجة في بورصة عمان.

وبين رئيس هيئة الأوراق المالية محمد الحوراني، أن هذا القرار يأتي تجسيداً لدور الهيئة في تنظيم سوق رأس المال وتطويره، وكفاءة وشفافية الإفصاح الوارد من الشركات المصدرة، وهو يهدف إلى قياس مدى التزام الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة عمان بقواعد حوكمة الشركات، منوهاً إلى ضرورة الالتزام بتعبئة بطاقة الأداء المتوازن لحوكمة الشركات مع الالتزام بصحة ودقة المعلومات الواردة فيها.

وأوضح الحوراني أهمية تطبيق قواعد حوكمة الشركات التي تهدف إلى تعزيز الشفافية وحماية المستثمرين في سوق رأس المال الوطني ولما لها أيضاً من نتائج إيجابية تتمثل في تحسين المناخ الاستثماري وتعميق الثقة في السوق والاقتصاد الوطني بشكل عام.

وينبغي على الشركات بموجب القرار تزويد الهيئة بالبطاقة المعبئة في موعد أقصاه 31/5/2017، علماً بأن عدم الالتزام بتزويد الهيئة خلال الفترة المحددة سيعرض هذه الشركات للمسائلة القانونية وفقاً لأحكام قانون الأوراق المالية والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.

ويمكن للشركات الحصول على نسخة من بطاقة الأداء المتوازن لحوكمة الشركات المدرجة في بورصة عمان من خلال رابط الإفصاح على موقع الهيئة الإلكتروني www.jsc.gov.jo.