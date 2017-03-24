الجمعة.. طقس بارد وارتفاع الحرارة السبت

الاصلاح نيوز-

يكون الطقس بارداً نسبياً عُموماً نهار اليوم الى معتدل ظهرا، وغائماً جُزئياً بسُحُب على ارتفاعات مُختلفة.

وأوضح موقع طقس العرب، انه يُحتمل هطل زخات من الأمطار في مناطق متفرقة من المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية مُعتدلة السُرعة، وفي خليج العقبة شمالية غربية معتدلة السرعة.

في حين، يكون الطقس بارداً نسبياً في مختلف المناطق ليلًا، وتكون الرياح متغيرة الإتجاهات خفيفة السرعة.

وتوقع “طقس العرب” أن تعود درجات الحرارة الى الارتفاع نهار غد، ويكون الطقس ربيعيا دافئا ظهرا وباردا نسبيا صباحا، والحرارة حول معدلاتها العامة الى أعلى بقليل، والاجواء مستقرة عموماً، مع ظهور بعض السحب المتفرقة، وتكون الرياح شمالية غربية مُعتدلة السُرعة، وفي خليج العقبة شمالية غربية معتدلة السرعة.