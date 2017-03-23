إغلاق عيادة أسنان مُخالفة تهجّم صاحبها على فريق الرقابة الصحية

الاصلاح نيوز-

قررت وزارة الصحة إغلاق عيادة أسنان بمنطقة تلاع العلي في العاصمة عمان، بعد أن تهجم الطبيب على فريق موظفي الرقابة على المؤسسات الصحية الذي تبين له أن العيادة غير مرخصة.

وقال مصدر، إن وزارة الصحة تلقت شكوى بوجود عيادة غير مرخصة وأطباء يقومون بعمليات جراجة وتقويم الأسنان غير مرخصين أيضا، ولدى وصول فريق الرقابة بوزارة الصحة إلى العيادة قام الطبيب بالتهجم على الفريق واعتدى عليهم لفظيا، ومنعهم من متابعة إجراءاتهم الرسمية.

وأضاف المصدر أنه تم تحويل الطبيب للمدعي العام لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

“الغد”