السفيرة الأميركية في رسالة وداع: سأبقى مناصرة للأردن



الاصلاح نيوز-

قالت السفيرة الأميركية أليس ويلز إنها تؤمن بأن نجاح الأردن “ضرورة”، مؤكدة أنها “ستبقى مناصرة للأردن دوما”.

وأضافت ويلز في رسالة وداع بثتها الصفحة الرسمية للسفارة الأميركية في عمان على “فيسبوك”، بمناسبة انتهاء مهمتها كسفيرة للولايات المتحدة لدى الأردن، أنها حظيت خلال عملها في الاردن بفرصة لقاء الاردنيين بكافة مجالات الحياة، مقدمة شكرها “لجميع الذين أثروا تجربتها”.

كما شكرت ويلز الأردنيين على حسن الضيافة التي تضمنت الكثير من الشاي والمنسف والكنافة، بحسب قولها.

وتابعت: “أشكركم جدا على جميع الحوارات التي ساعدتني على فهم هذا البلد المميز بشكل أفضل، فكلما تحدثت اليكم زادت ثقتي بأن الأردن سيقود المنطقة ويمثل منارة للاعتدال والحداثة”.

وأكدت ويلز أن العلاقات الأميركية الأردنية تعد الآن أقوى من أي وقت مضى في ظل قيادة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، مشيرة إلى أنها “شعرت بالفخر عندما شاهدت زيادة غير مسبوقة في مستوى التعاون بيننا خلال فترة عملي في الأردن”.

وقالت:”لقد عملنا معا على توفير المزيد من الفرص للشباب الأردني، وقدنا تحالفا عسكريا يعمل الآن على هزيمة داعش، كما زدنا من حجم التجارة والاستثمارات التي وفرت وظائف جديدة في كلا البلدين، وتضاعف عدد الأردنيين الذين سافروا إلى الولايات المتحدة كما أن عدد السياح الاميركيين في الأردن لم يكن بهذا الحجم مقارنة بأي وقت مضى”.

وذكرت ويلز أن من التجارب المميزة التي حظيت بها خلال عملها بالأردن هي دعوة والدها لزيارة المملكة مرة أخرى، قائلة إنه عمل مع القوات المسلحة الأردنية قبل ما يزيد على 53 عاما.