توفير ألف فرصة عمل لأبناء البادية الشمالية الشرقية

الاصلاح نيوز-

أعلن متصرف لواء البادية الشمالية الدكتور مالك الخريسات، عن توفر ألف فرص عمل لأبناء البادية من الشباب العاطلين عن العمل.

واضاف خلال لقائه أهالي بلدية الصفاوي، بحضور اعضاء المجلس التنفيذي في اللواء: ان مبادرة اطلاق برامج التشغيل جاءت بسبب ما تعانيه هذه المناطق البعيدة من معاناة الفقر والبطالة، مشيرا الى انه تقرر فتح مكتب في المتصرفية لاستقبال طلبات توظيف الشباب المتعطلين وغير الحاصلين على الشهادات العلمية من عمر 18- 40 عاما بهدف منحهم فرصة توفير العمل المناسب لهم.

واكد، ان وجود المجلس التنفيذي اليوم في الصفاوي دليل واضح على اهتمام الجميع بخدمة المواطن والخروج الى الميدان والوقوف على كافة الاحتياجات والخدمات المطلوبة في هذا المجال، لافتا الى اهمية تحقيق التشاركية مع الجميع وتشجيع ابناء البادية من اجل التسجيل والاستفادة من طلبات التوظيف في هذه المنطقة بالتعاون بين القطاعين العام والخاص.

واوضح رئيس لجنة بلدية الصفاوي عاطف عاشور اهمية هذه المبادرة، والتي جاءت للتخفيف من البطالة وتحسين اوضاع المواطنين الاقتصادية والمعيشية.

وفي ختام اللقاء، دار نقاش موسع اجاب خلاله الدكتور الخريسات واعضاء المجلس التنفيذي على اسئلة واستفسارات الأهالي.-(بترا)