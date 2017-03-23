انتخاب هيئة مديرين جديدة لـ «انتاج»

الاصلاح نيوز-

انتخب أعضاء جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات «انتاج» هيئة المديرين الجديدة المكونة من 11 عضوا مساء الثلاثاء.

وفاز في التصويت: « شركة ميناآيتك ويمثلها الدكتور بشار الحوامدة، شركة زين ويمثلها احمد الهناندة، شركة الاتصالات الأردنية-أورانج الأردن ويمثلها رسلان ديرانية، شركة أمنية ويمثلها زيادة شطارة، شركة جلوبيتل ويمثلها فادي قطيشات.

وفاز أيضا، كل من شركة كريستال وتمثلها زينة مجالي، شركة STS ممثلة بزيد مزاهرة، شركة اويسيس500 يمثلها فيصل حقي، شركة دينارك ممثلة بعلاء نشيوات سليم حماد عن شركة سوق دوت كوم وعن شركة” إريكسون” مثنى غرايبة.

وتتولى هيئة الإدارة كافة الصلاحيات المناطة بها بموجب النظام الأساسي وأحكام القانون، بحيث تشمل صلاحيات هذه الهيئة كل ما يتعلق بإدارة وتحقيق غايات الجمعية.

وقبل إجراء الانتخابات، اطلعت الهيئة العامة بحضور مندوب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على ميزانية الجمعية عن السنة المالية المنتهية 2016 وأبرأت ذمة أعضاء هيئة المديرين السابقة.

وتسعى انتاج لتمثيل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأردني في كل المنتديات والمؤتمرات العالمية، إضافة لفتح أسواق جديدة لزيادة حجم صادرات القطاع، وفتح فرص جديدة أمام الشركات الناشئة.