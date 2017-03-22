الكلالدة يستعرض شروط الترشح للانتخابات البلدية واللامركزية

الاصلاح نيوز-

أكد الدكتور خالد الكلالدة حرص الهيئة المستقلة للانتخاب على تقييم عملها بعد كل انتخابات أدارتها للاستفادة من التجارب السابقة وتجويد العملية الانتخابية بالتعاون مع شركاء العملية الانتخابية الذي يأتي استمراراً لنهج الهيئة في الانفتاح على الشركاء .

وقال خلال اللقاء الذي عقدته الهيئة الاربعاء في جامعة مؤتة مع شركائها في محافظتي الكرك والطفيلة ان هذا اللقاء يهدف الى اطلاعهم على اجراءات واستعدادات الهيئة للانتخابات البلدية واللامركزية والمقرر عقدها في منتصف شهر اب المقبل .

واستعرض الكلالدة الاطار القانوني للهيئة المستقلة للانتخاب وشروط الترشح في الانتخابات البلدية واللامركزية وآلية الاقتراع وعدد الدوائر والمقاعد وعدد الاعضاء وعدد المنتخبين من خلال طرح الامثلة التطبيقية التي تحاكي ذلك والتي تضمنت شرحاً مفصلاً حول نظام قانون مجالس المحافظات ونظام قانون مجالس البلديات.

وبين الكلالدة أن عملية التوعية والتثقيف لا تقع على عاتق الهيئة لوحدها، بل هي عملية تشاركية بين الهيئة وشركائها، مستعرضاً الخطة التي أعدتها الهيئة والتي شملت الاطار التنفيذي والدعم اللوجستي والموارد المالية والبشرية المطلوبة لتنظيم العملية الانتخابية بكافة مراحلهالافتاالى أن الهيئة قد عقدت عدة لقاءات سابقة مع شركاء العملية الانتخابية في محافظات الوسط والشمال بهدف التعريف بالقوانين الناظمة للعملية الانتخابية كافة.

وحضر اللقاء عدد من اعضاء الهيئة التدريسية والادارية وطلبة الجامعة .