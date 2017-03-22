أسماء الزعماء الحاضرين للقمة العربية والغائبين

الاصلاح نيوز-

اكدت مصادر خاصة ان رئيس دولة الامارات المتحدة العربية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان لن يشارك في اعمال القمة العربية التي ستعقد في عمان الاسبوع القادم .

وقال مصدر انه من المتوقع مشاركة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم كونه نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي.

وحول مشاركة سلطنة عُمان في القمة العربية أكد مصدر ان السلطان قابوس بن سعيد لن يشارك في اعمال القمة، حيث سيشارك مندوبا عنه صاحب السمو اسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السلطان قابوس بن سعيد.

الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لن يشارك في القمة العربية حيث سيشارك مندوبا عنه رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح والذي يعتبر الرجل الثاني في الجزائر بحسب الدستور.

ومن الزعماء المشاركين في القمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي والرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.

كما تأكدت مشاركة امير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بالإضافة الى عدة مسؤولين من دولة قطر بأعمال القمة العربية، كما سيشارك امير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح في القمة العربية.

الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيشارك في اعمال القمة العربية، بالإضافة الى الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي في القمة العربية.

ومن جهته قال مصدر في السفارة السودانية ان السودان ستشارك في القمة دون الكشف عمن سيرأس الوفد السوداني.

وسيشارك وفد لبناني رفيع المستوى في أعمال القمة العربية التي تعقد في عمّان.

ومن المتوقع مشاركة ملك المغرب محمد السادس بن الحسن في أعمال القمة.

ولم تتضح الرؤية حول مشاركة ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة.

يشار الى ان الظروف الصحية حالت دون حضور رئيس دولة الامارات والرئيس الجزائري والسلطان قابوس.