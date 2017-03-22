المومني: نتطلع الى عودة عضوية سوريا في جامعة الدول العربية

الاصلاح نيوز-

قال وزير الدولة لشؤون الإعلام, الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني اليوم خلال افتتاح المركز الاعلامي للقمة العربية ان الأردن يتطلع لليوم الذي تعود فيه سوريا الى عضوية جامعة الدول العربية.

وأضاف المومني ان الدولة السورية ستكون حاضرة في القمة وسيكون مقعدها وعلمها حاضرين.

وأكد المومني ن الدول العربية المشاركة في القمة ستعمل على الملف السوري لحل الصراع الدائر في سوريا.

وأشار الى ان المعلومات الأولية تشير أن القمة العربية التي تستضيفها المملكة ستكون من أكثر القمم العربية حضورا.

ولفت المومني الى ان القضية الفلسطينية تعد القضية الأساسية للأمة العربية التي اتخذت قرارها بحل الصراع العربي الإسرائيلي.

وقال ان الملف العراقي سيكون على طاولة مبحاثات القمة العربية مشيرا الى حرص الدول العربية على دعم العراق ومكافحة الإرهاب.

كما استعرض المومني التسهيلات التي ستوفر للصحفيين خلال أعمال القمة مشيرا الى ان القمة ستكون ‘ قمة رقمية’.

وشكر الجهات المساهمة في الإعداد والتحضير لأعمال القمة وخص بالشكر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والعاملين بها كافة، كما رحب بمختلف وسائل الإعلام التي ستشارك في تغطية أعمال القمة.

وكان المومني قد افتتح ظهر اليوم الأربعاء المركز الإعلامي للقمّة العربيّة، التي ستعقد في التاسع والعشرين من الشهر الحالي في منطقة البحر الميت وتبدأ اجتماعاتها التمهيدية اعتباراً من يوم غد الخميس.

وأجرى المومني في تمام الساعة الواحدة ظهراً جولة في جميع مرافق المركز الإعلامي بفندق جراند إيست البحر الميّت، وتحدث خلالها للصحفيين المعتمدين الراغبين بالاطلاع على الجهود المتواصلة التي يبذلها الأردن لاستضافة القمة العربيّة.