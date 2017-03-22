تعليمات حمل الاجهزة الالكترونية للأردنيين المسافرين الى بريطانيا

الاصلاح نيوز-

أعلنت الحكومة البريطانية يوم ٢١ آذار ٢٠١٧ إدخال تغييرات على التدابير المتعلقة بأمن الطيران للرحلات القادمة إلى المملكة المتحدة من الأردن، ولبنان، والسعودية، ومصر، وتونس وتركيا. القرار يتبع قرار الولايات المتحدة التي أعلنت تدابير مماثلة في وقت سابق بالنسبة للرحلات المتجهة إلى الولايات المتحدة، ونحن على اتصال وثيق معهم.

بموجب التدابير الجديدة، لن يُسمح بحمل أي أجهزة هاتف أو لابتوب أن كمبيوتر لوحي (تابلت) تتجاوز أبعادها الطول: ١٦ سم، العرض:٩.٣ سم، السماكة: ١.٥ سم، في الحقائب اليدوية للمسافرين على رحلات معينة من الدول المعنية إلى المملكة المتحدة.

وتقع أغلب الهواتف الذكية ضمن هذه الحدود، وسوف يستمر السماح للمسافرين بحملها معهم على متن الطائرة. لكن لا يمكن حمل أي أجهزة يتجاوز حجمها هذه الأبعاد في الأمتعة اليدوية. وبالتالي ننصح المسافرين بالاتصال بشركات الطيران التي يسافرون على متنها للحصول على مزيد من التفاصيل، سوف تتأثر كل من رحلات الخطوط الجوية البريطانية (British Airways) والملكية الأردنية (Royal Jordanian) القادمة من عمان إلى لندن مباشرة بهذه الإجراءات. الرحلات الجوية القادمة من لندن الى عمان ليست متأثرة حالياً.

الحكومة البريطانية تتفهم ما قد تسببه هذه التدابير من إحباط، ونحن نعمل مع قطاع الطيران لتقليل أثرها. أولويتنا القصوى دائما هي الحفاظ على سلامة المسافرين.

هذه التدابير تتعلق برحلات الطيران المتجهة إلى المملكة المتحدة، وتلك ليست نصيحة بعدم السفر من وإلى هذه الدول. يجب الاستمرار في الطيران والامتثال بالإجراءات الأمنية، وعلى كل من يخططون للسفر قريبا الاتصال بشركات طيرانهم لمزيد من المعلومات.