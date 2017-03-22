اعفاء طلبة من رسوم امتحان التوجيهي

الاصلاح نيوز-

قرر وزير التربية والتعليم الدكتور عمر الرزاز اعفاء طلبة الثانوية العامة المستفيدة اسرهم من صندوق المعونة الوطنية وابناء المصابين من منتسبي القوات المسلحة الاردنية بإعاقات جسيمة تمنعهم من اعالة انفسهم، من رسوم التسجيل لامتحان الثانوية العامة.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم وليد الجلاد لــــ(بترا) اليوم الثلاثاء، ان القرار يشمل كذلك الطلبة من أبناء المستفيدين من صندوق المعونة الوطنية، وذلك شريطة تزويد الوزارة بالوثائق الرسمية التي تثبت ذلك.

وبين الجلاد ان الوزارة طلبت من مديريات التربية والتعليم في الميدان تزويدها بكشوفات بأسماء الطلبة الذين تم اعفاؤهم والوثائق الرسمية بحالاتهم.