بدء الغلق الأمني لمنطقة انعقاد القمة العربية

الاصلاح نيوز-

بدأت الأجهزة الأمنية بمرحلة الغلق الأمني لمنطقة انعقاد القمة العربية في البحر الميت صباح اليوم الاربعاء.

وبينت الاجهزة الامنية ان المتابعة والتدقيق تشمل المواطنين وقاطني المنطقة افرادا ومركبات والذين تم تزويدهم بتصاريح امنية مسبقا تخولهم بدخول المنطقة.

وتم تحديد منطقة الغلق الأمني، بين منتجع هوليدي إن ومنتجع كراون بلازا، علماً أنه لن يُسمح بدخول هذه المنطقة حتى الساعة الثانية عشرة من ليلة يوم الخميس 30 آذار إلّا لحاملي التصاريح الأمنية فقط.

وأوضحت الاجهزة أنه في إطار الإجراءات الأمنية لتأمين منطقة انعقاد القمة العربية، تم إغلاق المراكز التجارية ‘المولات’ المتواجدة في المنطقة، موضحاً أن عملية الغلق ستستمر طيلة أيام القمة.