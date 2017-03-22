دي مستورا يزور الأردن خلال القمة العربية

الاصلاح نيوز-

رجحت تقارير صحفية ان يزور المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا ، خلال انعقاد فعاليات القمة العربية بنهاية الشهر الجاري .

وبحسب التقارير فان دي ميستورا سيطلع الزعماء العرب الذين سيشاركون في القمة العربية بنتائج جهود دفع مسار المفاوضات بين النظام السوري والمعارضة.

يجري دي ميستورا الاربعاء محادثات في موسكو ، في إطار جولة حملته إلى الرياض، ويختمها في أنقرة تحضيراً للجولة الخامسة من مفاوضات جنيف التي تبدأ الخميس بحضور كل الأطراف ويُشرف عليها نائبه رمزي عز الدين رمزي.

وأكدت ليساندرا فيلوتشي وهي الناطقة باسم دي ميستورا ، ان الاخير سيتغيب عن جلسة افتتاح جولة المفاوضات التي سيديرها نائبه رمزي، لكنها نقلت عن المبعوث الدولي أن المفاوضات ستتم في موعدها المحدد، وأن كل الأطراف أكدت مشاركتها.