عمان أغلى العواصم العربية بالمعيشة

الاصلاح نيوز-

وضعت دراسة نشرت الثلاثاء العاصمة الاردنية عمان ضمن أغلى 30 مدينة في العالم من حيث تكلفة المعيشة ، وذلك بالتشارك مع مدينة ميلان ايطالية في المرتبة 29.

ووفقا للدراسة فان كلفة المعيشة في عمان اعلى من مدن كثيرة في العالم منها ميونخ وروما اللتان حلتا في المرتبة 35 عالميا بالتشارك وبرشلونة التي حلت في المرتبة 39 ومدريد التي حلت في المرتبة 44 ومانشستر وبرلين اللاتي حلتا في المرتبة 51 .

كما وضعت ذات الدراسة التي نشرتها وحدة الاستخبارات الاقتصادية لمجوعة الإيكونوميست وعنوانه “تكلفة المعيشة حول العالم” عمان كأغلى مدينة عربية متفوقة على أبو ظبي ودبي اللاتي جاءتا في المرتبة الثانية و62 عالميا بالتشارك .

وفي باقي ترتيب المدن العربية جاءت كل من البحرين ثالثا (86 عالميا ) والقاهرة والدوحة الرابع عربيا بالتشارك (99عالميا) ،و الخبر ومسقط وجدة (103 عالميا بالتشارك) ثم الدار البيضاء (107) فالرياض (112 عالميا) ودمشق (119 عالميا) والجزائر (127 عالميا) علما ان الترتيب ضم 133 مدينة .

واعتمدت الدراسة على أسعار ما لا يقل عن 160 من المنتجات والخدمات منها الأغذية والمشروبات والملابس والأجهزة المنزلية ومنتجات العناية الشخصية وجرى على أساس قيمتها بالدولار.

وبينما بلغ ثمن رغيف الخبز الذي يزن كيلوجراما واحدا 3.55 دولارات في سنغافورة كان ثمنه 90 سنتا فقط في ألما أتا.

عالميا حافظت سنغافورة بصدارة قائمة أغلى مدن العالم كما عادت مدينتا طوكيو وأوساكا في اليابان إلى قائمة المدن العشر الأولى بفضل قوة الين ، في المقابل، أصبحت مدينة “ألما أتا” في قازاخستان أرخص المدن للعيش فيها تلتها لاجوس في نيجيريا التي تعاني ركودا اقتصاديا.

وحلت مدينة أمريكية واحدة هي نيويورك في قائمة العشر الأولى وجاءت في المركز التاسع منخفضة مركزين بفعل تراجع طفيف للدولار لكنها لا تزال مرتفعة كثيرا عن المركز 46 الذي كانت فيه قبل خمسة أعوام.

وضمت القائمة أربع مدن أوروبية هي زوريخ في المركز الثالث وتساوت جنيف وباريس في المركز السابع وانضمت كوبنهاجن إلى نيويورك في المركز التاسع.

وجاءت هونج كونج في المركز الثاني وطوكيو في المركز الرابع وأوساكا وسول في المركزين الخامس والسادس. واحتوت قائمة العشر الأولى على خمس مدن آسيوية.