الشبول: المركز الإعلامي للقمة العربيةجاهز

اعلن مدير المركز الإعلامي لقمة عمان العربية، مدير عام وكالة الأنباء الأردنية الزميل فيصل الشبول، عن اكتمال كافة تجهيزات المركز الإعلامي في فندق جراند ايست بمنطقة البحر الميت، واصبح المركز اعتبارا من اليوم جاهزا لاستقبال جميع ممثلي وسائل الإعلام المعتمدة لتغطية اعمال القمة.

وقال الشبول، في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، ان أكثر من 1500 صحفي يمثلون مختلف وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية سيشاركون في تغطية اعمال القمة، التي ستعقد في منطقة البحر الميت خلال الفترة من 23-29 من الشهر الحالي، جرى اعتمادهم من خلال اللجنة الاعلامية للقمة.

وبين ان 989 صحفيا ومراسلا يمثلون مختلف وسائل الإعلام المحلية سيشاركون في تغطية هذا الحدث العربي المهم، الى جانب 294 صحفيا ومراسا عربيا و152 اجنبيا، بالاضافة الى وفود إعلامية مرافقة للزعماء ورؤساء وفود الدول المشاركة في القمة.

واوضح الشبول انه تم تزويد المركز الإعلامي للقمة بكافة التجهيزات الفنية التي ستمكن الصحفيين والمراسلين من تغطية اعمالها، بما في ذلك قاعة المؤتمرات الصحفية ومنطقة عمل مكتبية للإعلاميين مزودة بأجهزة الكمبيوتر وخدمات الانترنت وآلات التصوير والطباعة.

كما تشمل مرافق المركز منطقة عمل للفرق التلفزيونية خاصة باستقبال شارت البث ومواد التغطية والمونتاج، يشرف عليها وينسق بشأن حجوزاتها وخدماتها اتحاد اذاعات الدول العربية، حيث سيتم من خلالها تخصيص حجرة للفريق التلفزيوني الرسمي المرافق لكل وفد، فيما ستكون بقية الحجرات متاحة لجميع الفرق التلفزيونية.

وقال الشبول: ان مرافق المركز تضم كذلك، منطقة مزودة بشاشات لمتابعة البث المباشر لفعاليات القمة الذي سيقوم به التلفزيون الاردني الرسمي، بالاضافة الى غرفة لاجراء وتسجيل المقابلات واللقاءات التلفزيونية أو الاذاعية يتم حجزها بمواعيد مسبقة ولفترات محددة بالتنسيق مع اللجنة الإعلامية المنظمة.

وقال ان اللجنة الإعلامية للقمة، حرصت على توفير خدمات البث الفضائي في المركز الاعلامي، لافتا الى ان التلفزيون الاردني الرسمي وتسهيلا على وسائل الاعلام المختلفة، سيقوم بنقل اعمال القمة العربية واجتماعاتها التحضيرية على الهواء مباشرة، وارسال الشارة التلفزيونية عبر اتحاد الاذاعات العربية، حيث سيتاح لجميع وسائل الاعلام نقل شارة البث المباشر إن رغبت بذلك.

وفيما يتعلق بالتسهيلات المقدمة للصحفيين المشاركين في تغطية اعمال القمة، اوضح الشبول، ان اللجنة الاعلامية ستوفر خدمات النقل من خلال حافلات تم تخصيصها للصحفيين والإعلاميين المعتمدين القادمين عبر مطار الملكة علياء الدولي، حيث ركن الاستقبال الخاص بالإعلاميين القادمين من الخارج والمتوجهين الى عمان او منطقة البحر الميت خلال الفترة من 22- 27 آذار وفق برنامج مواعيد سيعلن عن تفاصيله عبر الموقع الالكتروني الرسمي الخاص بالقمة، وفي وسائل الإعلام.

كما توفر اللجنة، خدمات النقل للإعلاميين المعتمدين من عمان الى المركز الإعلامي والعودة الى عمان يوميا خلال فترة انعقاد القمة، وفق برنامج مواعيد سيعلن عنه كذلك عبر الموقع الالكتروني الرسمي الخاص بالقمة.

‘بترا’