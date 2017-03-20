“اف بي آي” تحقق حول روابط بين موسكو ومقربين من ترامب

-الاصلاح نيوز

واشنطن- أكد مدير مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) جيمس كومي الاثنين وجود تحقيق حول محاولات تدخل روسية في الحملة الرئاسية الاميركية

عام 2016 وخصوصا حول احتمال حصول “تنسيق” بين اعضاء في فريق دونالد ترامب والحكومة الروسية.

وقال كومي خلال جلسة استماع امام مجلس النواب الاميركي “لقد تلقيت اذنا من وزارة العدل للتاكيد بان +اف بي آي+ وفي اطار مهمتنا لمكافحة التجسس، يحقق في محاولات الحكومة الروسية التدخل في الانتخابات الرئاسية في 2016”.

وخالف كومي تصريحات ترامب اتهم فيها قبل اكثر من اسبوعين على موقع تويتر الرئيس السابق باراك اوباما بالتنصت على برج ترامب خلال الحملة الرئاسية في 2016.

وقال كومي ان “الوزارة (العدل) لا تملك معلومات تؤكد صحة هذه التغريدات”.