إطلاق مشروع نظام اتصال وتتبع للتكسي الأصفر في عمان

الاصلاح نيوز-

قالت أمانة عمان اليوم الاثنين، إنها أطلقت مشروع نظام الاتصال والتتبع لسيارات التكسي الأصفر في عمان، بحضور رئيس لجنة أمانة عمان الدكتور يوسف الشواربة ووزير النقل حسين الصعوب.

وقال الدكتور الشواربة إن اطلاق المشروع يعتبر خطوة للأمام لإيجاد نقل حضاري منتظم وراقي يقدم خدمة مميزة ويعكس صورة إيجابية ويليق بمستوى الأردن والأردنيين، مثمناً جهود الحكومة وأمانة عمان لتنفيذ التوجيهات الملكية بإيجاد منظومة نقل عام حديث ومتطور.

ودعا الشواربة إلى تحفيز الأفكار البناءة التي تنطلق من خلال المشاريع التشاركية مع القطاع الخاص والتي تطمح أمانة عمان من خلالها لإيجاد منظومة نقل متقدمة تواكب العصر و تطوارته.

وأشار وزير النقل المهندس حسين الصعوب إلى أبرز التحديات التي تواجه منظومة النقل العام في الأردن ومنها، غياب السياسات وآليات الدعم، وتفشي الملكية الفردية لأسطول النقل العام مع الأخذ بالاعتبار الزيادة السكانية الطارئة، وصعوبة توفير بيانات وإحصاءات دقيقة وشاملة وهو ما تعمل الوزارة على معالجته وتوفيره.

ووفقا لرئيس لجنة المشروع مدير دائرة النقل العام في أمانة عمان، المهندس عبدالرحيم وريكات، يهدف المشروع لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتخفيض مسافة التجوال لالتقاط الراكب والتي تقدر بـ350 مليون كم/ سنوي، وهو مايسهم بتخفيض انبعاثات عوائد المركبات وتخفيض فاتورة المحروقات، وعدد رحلات التجوال والإسهام بالحد من الازدحامات المرورية.

ويمر التطبيق بعدة مراحل بدايتها يقوم طالب الخدمة بطلب التكسي عن طريق الاتصال (الأرضي، خلوي) أو التطبيق بدون الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت، من خلال برمجيات محددة من شركات الاتصالات.

وأضاف أنه ومن خلال مزود الخدمة يتم تحديد موقع طالب الخدمة وتحديد أقرب تكسي غير مشغول وإرسال الطلب له وقبوله من السائق عن طريق الجهاز الطرفي وذلك تماشياً مع قانون إدارة السير بعدم استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة.

وتابع الوريكات أنه يتم إرسال موقع طالب الخدمة إلى السائق مع كيفية وصول السائق للموقع عبر نظام التتبع بالمركبة مع تواجد خيار التواصل الصوتي بطالب الخدمة للتأكد من الموقع.

وكشف عن أنه سيتم ربط النظام مع أمانة عمان التي سيكون لها صلاحية الوصول إلى كافة المعلومات ومع مكاتب التكسي المشتركة بالنظام للسيارات التابعة لها، وتسهيل استخدام الأمانة للأجهزة المشمولة في هذا النظام لغايات تطوير وإدارة خدمات النقل العام.

وأشار إلى تأهيل شركتين متخصصتين لتقديم هذه الخدمة بعد استيفائهما للشروط الفنية والمالية والتقنية وبما ينسجم مع الأسس الصادرة عن مجلس أمانة عمان الكبرى وهما: شركتي باب القمر”ايزي تكسي” وائتلاف شركة نور الأردنية للنقل مع شركة توصيل لمعلومات الاتصالات.

وحضر حفل إطلاق المشروع أمين عمان السابق عقل بلتاجي ونائب رئيس لجنة أمانة عمان المهندس زياد الريحاني ومدير مدينة عمان المهندس عمر اللوزي وعدد من النواب أعضاء لجنة النقل النيابية، ومدير إدارة السير، ومدير المعهد المروري الأردني، وأعضاء لجنة الأمانة، وممثلي شركات الاتصالات زين وأورانج وأمنية والنقابات المعنية بالنقل، وعدد من مالكي مكاتب تكسي الاندماج في عمان، ومندوب البنك المركزي لأنظمة الدفع الإلكترونية.