ترجيح تخفيض اسعار المحروقات

الاصلاح نيوز-

رجّح أمين سر نقابة أصحاب محطات المحروقات هاشم عقل ان تتجه الحكومة لتخفيض أسعار المحروقات لتسعيرة الشهر المقبل بنسبة تصل الى 4 %.

وقال عقل إن أسعار المشتقات النفطية عالميا شهدت خلال الشهر الجاري، تراجعا ملموسا، مؤكدا أنه من المتوقع أن تستمر موجة الانخفاض حتى نهاية الشهر.

وفيما يتعلق بتزويد محطات المحروقات بمادة البنزين اوكتان 98 ، بين ان جميع المحطات بإمكانها تقديم الصنف الجديد، مؤكدا أن إستهلاك هذه المادة سيكون على حساب الإستهلاك المحلي لـ’بنزين اوكتان 95′.

وأشار إلى أن الاستهلاك المحلي لمادة بنزين 95 لا تتجاوز 5 % من مجمل الاستهلاك المحلي، للمشتقات النفطية بشكل عام.

عالميا، هبطت أسعار النفط الاثنين بعد أن أدى تزايد عدد حفارات النفط في الولايات المتحدة واستمرار الإمدادات المرتفعة من دول أوبك على الرغم من التخفيضات المعلنة في الإنتاج إلى الضغط على الأسواق المتخمة بالفعل.

وهبطت أسعار خام برنت القياسي وفق وكالة ‘رويترز’، لأقرب شهر استحقاق 20 سنتا عن آخر سعر إغلاق عند الساعة 0025 بتوقيت جرينتش عند 51.56 دولار.

وهبط سعر التعاقدات الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 28 سنتا إلى 48.50 دولار للبرميل.

وقال تجار إن الأسعار تواجه ضغوطا بسبب ارتفاع عدد حفارات النفط في الولايات المتحدة واستمرار الإمدادات المرتفعة من أوبك على الرغم من تعهدها بخفض الإنتاج نحو 1.8 مليون برميل يوميا مع بعض المنتجين الآخرين مثل روسيا.