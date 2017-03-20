صفوف ‘‘النشامى‘‘ تكتمل بالتحاق الصيفي والبواب يصل اليوم

الاصلاح نيوز-

واصل المنتخب الوطني لكرة القدم تدريباته الصباحية والمسائية يوم أمس، استعداداً لمواجهة هونج كونج ودياً الخميس المقبل على ستاد الملك عبدالله الثاني، ثم لقاء كمبوديا 28 من شهر اذار (مارس) الحالي على ذات الملعب في افتتاح تصفيات كأس آسيا 2019.

واجرى المنتخب تدريباً صباحياً أمس على ملعب الكرامة بقيادة المدير الفني الدكتور عبدالله المسفر وبحضور 23 لاعباً، مع انضمام لاعب السالمية الكويتي عدي الصيفي للمعسكر مساء امس، على ان تكتمل الصفوف بالتحاق مهاجم دينامو بوخارست الروماني ثائر البواب اليوم الاثنين.

واشتمل التدريب الصباحي على رفع مستوى التركيز أمام المرمى من خلال التسديد من داخل الجزاء وخارج المنطقة والاطراف، باستخدام معدات تدريبية حديثة، في الوقت الذي تخلل المران تطبيق بعض الجمل الدفاعية والتعامل مع الكرات الطولية والعرضية.

وتواصلت التدريبات مساء أمس على ستاد عمان، حيث فضل د.المسفر الانتقال إلى الجانب التكتيكي بعد التركيز على “التكنيك” صباحاً، من خلال تطبيق بعض الواجبات الهجومية في مساحات ضيقة، وسرعة نقل الكرة والارتداد.

ويواصل النشامى استعداداته عند الخامسة والنصف مساء غد على ستاد عمان، بإقامة تدريبه تحت أنظار وسائل الاعلام في الدقائق الـ30 الأولى من الحصة، مع اتاحة المجال لإجراء المقابلات الصحفية.

في المقابل، ينتظر أن يصل وفد منتخب هونج كونج فجر يوم غد الثلاثاء، حيث يستعد الضيف للقاء المنتخب اللبناني 28 الحالي في بيروت ضمن المجموعة الثانية من التصفيات.

يذكر أن المنتخب الوطني يستعد لخوض تصفيات كأس اسيا في اطار المجموعة الثالثة التي تضم فيتنام، افغانستان وكمبوديا.