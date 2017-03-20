1ر26 مليار دينار إجمالي الدين العام للمملكة 2016

-الاصلاح نيوز

اظهرت بيانات المالية العامة أن إجمالي الدين العام في نهاية عام 2016 بلغ نحو 7ر26092 مليون دينار أو ما نسبته 8ر94 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2016، والبالغ 27520 مليون دينار مقابل 4ر93 بالمئة في نهاية عام 2015، علما بأن مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه بلغت نحو 6ر7 مليار دينار.

وقالت البيانات إن صافي الدين العام بلغ في نهاية عام 2016 إلى حوالي 4ر 24079 مليون دينار أو ما نسـبته 5ر87 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2016 مقابل بلوغه حوالي 9ر22847 مليون دينار أو ما نسبته 8ر85 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2015.

كما ارتفع صافي رصيد الدين العام الداخلي، موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة، في نهاية عام 2016 ليصـل إلى حوالي 13780 مليون دينار أو ما نسبته 1ر50 بالمئة من الناتج المقدر لعام 2016 مقابل ما مقـداره 13457 مليون دينار أو ما نسبته 5ر50 بالمئة من الناتج في نهاية عـام 2015.

وبلغ الرصيد القائم للدين الخارجي (موازنة ومكفول) في نهاية عام 2016 حوالي10299 مليون دينار أو ما نسبته 4ر37 بالمئة من الناتج المقدر لعـام 2016 مقابل ما مقداره 5ر9390 مليون دينار أو ما نسبته 3ر35 بالمئة مـن النـاتج في نهاية عام 2015.