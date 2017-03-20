عجز الموازنة ينخفض إلى 3ر2 % في 2016

-الاصلاح نيوز

أسفرت التطورات المالية عن تسجيل عجز مالي في الموازنة العامة لعام 2016 بحوالي 8ر878 مليون دينار أو ما نسبته 3ر2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2016 مقابل عجز مالي قدره 8ر925 مليون دينار أو ما نسبته 3ر5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2015.

وقالت وزارة المالية في احدث بيانات لها عن أداء المالية العامة لعام 2016، إنه إذا ما تم استثناء المنح الخارجية فان العجز المالي يبلغ 8ر1714 مليون دينار أو ما نسبته 6ر2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2016 مقابل عجز مالي قدره 1812 مليون دينار أو ما نسبته 8ر6 بالمئة لعام 2015.

وبلغ العجز الأولي الذي يمثل الإيرادات المحلية مطروحا منها إجمالي الإنفاق باستثناء مدفوعات الفائدة، حيث بلغ العجز الأولي لنهاية عام 2016 حوالي 5ر879 مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ حوالي 6ر897 مليون دينار خلال عام 2015 .

وبلغ إجمالي الإيرادات المحلية والمنح الخارجية خلال عام 2016 ما مقداره 7ر7069 مليون دينار منها 7ر6233 مليون دينار إيرادات محلية، مقابل إجمالي إنفاق بلغ حوالي 5ر7948 مليون دينار.