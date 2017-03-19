“أمازون” تحذف 100 كتاب إيراني بسبب مشاكل قانونية ومالية

الاصلاح نيوز-

حذفت شركة “أمازون” الأمريكية المتخصصة في التجارة الالكترونية، أكثر من 100 كتاب إيراني بسبب مشاكل قانونية ومالية.

وقالت تقارير صحافية إيرانية، الاثنين، إن “إيران بذلت خلال السنوات الخمسة الماضية، جهودًا كبيرة للحضور في الأسواق العالمية لبيع الكتب عبر متجر أمازون، لكنها تفاجأت بحذف أكثر من 100 كتاب بذريعة وجود مشاكل قانونية ومالية على هذه الإصدارات”.

وقال مدير مؤسسة “أنصاريان” للطباعة والنشر محمد حسين أنصاريان، إن “دور النشر الإيرانية ستتضرر بشكل كبير، جراء الخطوة التي اتخذتها شركة أمازون”.

وأضاف أنصاريان – الذي تعد مؤسسته واحدة من أكبر دور الطباعة في إيران – أن “مؤسسته كانت تخطط لنشر نحو 100 عنوان كتاب جديد لعرضه في متجر أمازون”، مشيرًا إلى أن “أمازون أبلغت بعض دور النشر الإيرانية قبل 3 أسابيع، بوجود مشاكل قانونية ومالية تواجه إصدارتها المعروضة للبيع”.

وأوضح أنه “بعد متابعة من قبل الإيرانيين، تبين أن شركة هندية رفعت ملفًا لشركة أمازون، يؤكد على أن الإصدارات الإيرانية في متجر الشركة فيها مشاكل قانونية”.

وأشار إلى أن “من بين الكتب التي تم حذفها من متجر أمازون، 50 كتابًا إيرانيًا تمت ترجمتها إلى اللغة الإسبانية من قبل شركة الوفاق للطباعة والنشر”.