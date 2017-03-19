ريم بدران: القطاع الخاص الأردني يمتلك فرصا واعدة في افريقيا

الاصلاح نيوز-

أكدت رئيس مجلس ادارة الجمعية الأردنية الإفريقية للأعمال ريم بدران ان القطاع الخاص الأردني بمختلف قطاعاته يمتلك فرصا واعدة للاستفادة في القارة الافريقية.

جاء ذلك خلال لقاء عقد في غرفة صناعة عمان، نظمته الجمعية بحضور خبير التسويق والتصدير الى افريقيا دينيس ماتاندا للتعريف بأهم الاسواق المستهدفة في هذه القارة، وكذلك أهم القطاعات التي تملك فرصة دخول هذه الاسواق، والتحديات التي قد تواجه الشركات الصناعية ورجال الأعمال في دخول هذه الاسواق.

واضافت بدران ان الجمعية تهدف إلى خدمة مجتمع الأعمال الأردني والقطاعات التجارية والصناعية والخدمية، وتنمية التعاون المشترك بين القطاع الخاص الأردني ونظرائه في إفريقيا، حيث تعمل الجمعية على بناء قاعدة معلومات حول الاسواق الافريقية والمؤسسات الاقتصادية في هذه الدول وكذلك قائمة برجال الاعمال وكبار التجار هناك.

واشارت بدران ان الجمعية ستعمل على البحث عن الفرص والإمكانيات والخدمات اللوجستية المتاحة من خطوط النقل البحري من ميناء العقبة إلى دول شرق إفريقيا، وفتح قنوات اتصال مع الشركات النظيرة بالسوق المشتركة لدول جنوب وشرق إفريقيا ومجموعة (الكوميسا)، وتشجيع القطاع الصناعي الأردني على دراسة إمكانية التصدير لتلك الدول.

من جهته أكد المهندس فتحي الجغبير نائب رئيس الجمعية، الحرص على وجود ممثلين لكافة القطاعات الاقتصادية في هذه الجمعية، مشيرا الى وجود فرص واعدة لبعض القطاعات الصناعية الاردنية وفي مقدمتها المواد الغذائية والدوائية والصناعات الكيماوية وتكنولوجيا المعلومات والمقاولات والخدمات المالية والصحية والتعليمية ومشاريع البنية التحتية.

مضيفا أن الجمعية ستعمل على التنسيق مع غرفة صناعة عمان في كافة نشاطاتها فيما يتعلق بالترويج والمشاركة في المعارض وكذلك تبادل زيارات الوفود الاقتصادية مع عدد من الدول الافريقية، بما يساعد في البحث عن اسواق جديدة للصادرات الاردنية، في ظل اغلاق العديد من الاسواق الرئيسية لهذه الصادرات، خصوصا وأن الصناعات الوطنية تمتاز بالجودة والسعر المناسب.

وجرى خلال اللقاء بحث عدد من القضايا مع الخبير الافريقي وخصوصا فيما يتعلق بالاعتمادات البنكية والرسوم الجمركية والضرائب التي تفرضها بعض الدول الافريقية، وكذلك آليات التأكد من مصداقية الشركات التي يتم التعامل معها في الجانب الافريقي.

يذكر ان مجلس ادارة الجمعية يضم الى جانب بدران، فتحي الجغبير نائبا للرئيس ونضال السماعين امينا للسر ونضال خليفة امينا للصندوق وميادة صقر وعاهد الرجبي وأحمد الخضري وتميم القصراوي ورامي الصاحب اعضاء.