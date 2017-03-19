بعثة البنك الدولي تبحث مع مسؤولين حكوميين »البرنامج الموجه نحو النتائج للفرص الاقتصادية«

الاصلاح نيوز-

تبحث بعثة البنك الدولي التي تزور المملكة حاليا مع مسؤولين اردنيين البرنامج الموجه نحو النتائج للفرص الاقتصادية للمواطنين الأردنيين واللاجئين السوريين.

ومن المقرر أن تلتقي البعثة يوم الخميس المقبل وزير الصناعة والتجارة والتموين، المهندس يعرب القضاة لبحث سير البرنامج.

ويستند برنامج مجموعة البنك الدولي إلى «أداة تمويل البرامج وفقا للنتائج» بتكلفة قدرها 300 مليون دولار على دعم جهود الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار، وجذب المستثمرين، وإصلاح سوق العمل ، وإتاحة المجال أمام العمالة السورية كي تسهم في النمو الاقتصادي بالأردن.

وسيدعم المشروع أيضا عملية تيسير التجارة وتشجيع الاستثمارات لاسيما في المناطق الاقتصادية الخاصة القائمة، وسيعزز أنشطة ريادة الأعمال السورية.

يتناول البرنامج القائم على النتائج جزءاً من برنامج الحكومة من خلال الاطار الشمولي في الأردن، فيما يساهم أيضا في الأهداف العليا لرؤية الأردن لعام 2025 والتي «ترسم مساراً للمستقبل وتحدد الاطار الاقتصادي والاجتماعي المتكامل الذي سيحكم السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تعتمد على تقديم الفرص للجميع».

ويدعم البرنامج إصلاح مناخ الاستثمار، و تشجيع الاستثمار، وإصلاح سوق العمل، فيما يرتكز الاتفاق الشمولي على 3 محاور مترابطة لدعم جدول أعمال النمو في المملكة و تحويل أزمة اللاجئين السوريين إلىفرصة تنمية تجتذب استثمارات جديدة وتفتح أبواب سوق الاتحاد الأوروبي من خلال تخفيف القيود الخاصة بالمنشأ وتبسيط قواعده، وذلك بغرض خلق وظائف للأردنيين واللاجئين السوريين ودعم الاقتصاد السوري بعد انتهاء النزاع الجاري، وتعزيز قدرة المجتمعات الأردنية المحلية المضيفة على التكيف مع أزمة اللاجئين من خلال توفير التمويل اللازم للخدمات العامة عبر المنح، وذلك في إطار خطة الأردن للاستجابة 2016-2018، ولا سيما الجزء الخاص بتعزيز قدرة المجتمعات المحلية المضيفة على التكيف، إضافة الى تجميع المنح الكافية والتمويل الميسر لدعم الإطار الاقتصادي الكلي وتلبية احتياجات التمويل في الأردن على مدارالسنوات الثلاث المقبلة، باعتبارها خطوة لدخول البلاد في برنامج جديد من برنامج تسهيلالصندوق الممدد بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.

ويجري حالياً إعداد تقييم للنظم البيئية والاجتماعية من جانب البنك الدولي بالنسبة للبرنامج تشمل ملخص المخاطر والمنافع البيئية والاجتماعية المرتبطة بالأنشطة المقترحة المطلوبة لتحقيق الهدف التنموي للبرنامج والمؤشرات المرتبطة بالصرف لكل مجال من مجالات النتائج؛ وتقييم نظم الإدارة البيئية والاجتماعية للمقترض والتي تنطبق على هذه الأنشطة ومخاطرها ومنافعها؛ و تقييم أداء المقترض وسجله التاريخي في تنفيذ أنظمة إدارة النظم البيئية والاجتماعية؛ و تحديد إلى أي مدى تتفق نظم الإدارة البيئية والاجتماعية مع المبادئ الأساسية للبنك الدولي في ما يخص الإدارة البيئية والاجتماعية والمنصوص عليها في سياسة البنك بشأن البرنامج القائم على النتائج والمواد الإرشادية ذات الصلة؛ ومجموعة من التوصيات والإجراءات التي وافق المقترض على القيام بها من أجل تحسين تنفيذ النظم القابلة للتطبيق.