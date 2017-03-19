الفيصلي يسعى للتعاقد مع مدير فني

الاصلاح نيوز-

تسعى إدارة الفيصلي الأردني للتعاقد مع مدير فني جديد يقود فريق كرة القدم، بعد إقالة الصربي برانكو.

وعلمنا من مصدر خاص، أن إدارة النادي الفيصلي من المنتظر أن تجتمع مساء اليوم الأحد، لمناقشة الخيارات التدريبية.

وكان الفيصلي قد أقال المدير الفني الصربي برانكو من منصبه، بعد التعادل السلبي مع ذات راس وقبلها الخسارة أمام الأهلي “1-3” ببطولة دوري المحترفين.

وقررت إدارة الفيصلي يومها تسمية المدرب العام فراس الخلايلة لتولي مهام المدير الفني، لحين التعاقد مع بديل لبرانكو.

وعانى الفيصلي في الموسم الحالي من غياب الإستقرار الفني، حيث تعاقد في البداية مع جمال أبو عابد ثم العراقي ثائر جسام، قبل أن يتم التعاقد مع الصربي برانكو.

ويمتلك الفيصلي فرصة المنافسة على لقب الدوري الذي غاب عن خزائنه في السنوات الماضية، حيث يحتل المركز الثالث برصيد 30 نقطة، ويبتعد عن الوحدات المتصدر بفارق 3 نقاط فقط.

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