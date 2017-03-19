الوحدات يستعيد القمة من الجزيرة بعد غياب 133 يوما

الاصلاح نيوز-

احتاج فريق الوحدات إلى 133 يوما لكي يستعيد صدارة دوري المناصير للمحترفين لكرة القدم، ذلك أن “حامل اللقب” استهل البطولة بصدارة الجولة الاولى بفارق الاهداف، بعد فوزه على البقعة 3-0، يوم 29 تشرين الاول (اكتوبر) الماضي، لكن تعادله مع سحاب 1-1 يوم 3 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، منح الجزيرة فرصة الانفراد بالصدارة منذ ذلك اليوم، الى أن جاء يوم الخميس 16 اذار (مارس) الحالي، ليشهد استرداد الوحدات للصدارة بعد فوزه على المنشية بذات النتيجة 3-0، عقب تعادل الجزيرة مع الحسين اربد بذات النتيجة ايضا 1-1!.

الفرق خلدت لراحة إجبارية تستمر حتى يوم الجمعة 31 اذار (مارس) الحالي، حيث تنطلق الجولة 17 من البطولة، بعد أن يكون المنتخب الوطني قد خاض مباراة ودية مع منتخب هونغ كونغ يوم 23 الحالي واخرى رسمية امام منتخب كمبوديا يوم 28 منه، ضمن تصفيات كأس آسيا “الامارات 2019”.

4 فرق ماتزال تتنافس على اللقب وسط حظوظ متفاوتة وقدرات متباينة، وقبل 6 جولات من الوصول إلى خط النهاية، مايزال السؤال حائرا من دون إجابة.. من يُتوج بلقب دوري المحترفين؟.. هل يناله الوحدات للمرة 16 في تاريخه وللموسم الرابع على التوالي؟.. هل يحصل عليه الجزيرة للمرة الرابعة في تاريخه وبعد غياب دام 61 عاما؟ هل يناله الفيصلي للمرة 33 في تاريخه بعد غياب 4 مواسم متتالية؟ هل يحصل عليه المنشية للمرة الاولى في تاريخه؟.

الصراع على اللقب سيكون حامي الوطيس بعد أن تدخل الفرق نهاية الشهر الحالي في الربع الاخير من عمر البطولة. سباق الامتار الاخيرة يحتاج الى قوة دفع مضاعفة، والتمسك بكل نقاط المباريات وانتظار “الهدايا” التي ربما تقدم من فرق اخرى، والتمتع بارادة قوية ولياقة بدنية ومخزون كاف من اللاعبين.

قراءة في الصراع الملتهب

كما هو معروف، فإن فرق الرمثا “23 نقطة” والحسين إربد “23 نقطة” وشباب الأردن “21 نقطة” والأهلي “19 نقطة”، لا تملك طموحا يتجاوز منافسة المنشية على المركز الرابع طمعا بالجوائز المالية، حيث يقدم اتحاد كرة القدم جوائز مالية متفاوتة القيمة للفرق الستة الاولى على سلم الترتيب بعد ختام البطولة، فيما لا تنال الفرق الستة الاخرى اية جوائز مالية.

وللتذكير فإن بطل الدوري يحصل على مبلغ 120 الف دينار والثاني على 80 الف دينار والثالث على 35 الف دينار والرابع على 15 الف دينار والخامس على 12500 دينار والسادس على 7500 دينار، فيما ينال هداف الدوري جائزة مالية مقدارها 5 الاف دينار.

وهناك 4 فرق تدخل صراعا شرسا لتجنب الحصول على إحدى بطاقتي الهبوط الى الدرجة الاولى وهي: الصريح “11 نقطة” وذات راس “11 نقطة” والبقعة “12 نقطة” وسحاب “13 نقطة”.

من هنا لا بد من النظر لواقع حال ترتيب الفرق الثمانية الاخرى، قبل الغوص في تحليل حظوظ الفرق الأربعة الاولى على سلم الترتيب، خصوصا وأن هذه الفرق ستلعب مباراتين فقط مع بعضها البعض وهما الفيصلي مع الجزيرة، المنشية مع الجزيرة، وبالتالي فإن بقية مباريات الفرق المتنافسة على اللقب إما أن تكون مع فرق “الوسط” او مع الفرق المهددة بالهبوط، وفي ذلك دلالات معينة.

ومن البديهي أن القمة التقليدية للكرة الأردنية ستقام ضمن الجولة 18 وتحديدا يوم السبت 8 نيسان (ابريل) المقبل، ونتيجتها مهمة للغاية بالنسبة للفريقين او لفريقي الجزيرة والمنشية، ذلك أن الفارق النقطي الحالي لا يكاد يذكر الا بين المتصدر والرابع “المنشية” حيث توسع الى 6 نقاط، بينما يبتعد الوحدات “الاول” عن الجزيرة “الثاني” بفارق نقطة وعن الفيصلي “الثالث” بفارق “3 نقاط”، وبالتالي فإن “لعبة الكراسي الموسيقية” وتبادل الترتيب معرض للحدوث في كل جولة من الجولات المقبلة، وربما يبقى الغموض قائما على هوية البطل حتى الجولة الاخيرة، إن لم يحتاج الامر الى مباراة فاصلة!.

6 جولات حاسمة

الجولات المتبقية من عمر الدوري ستكون محط انظار الجماهير، ومع الدخول في فصل الربيع والتحول للتوقيت الصيفي، فإن الحضور الجماهيري ربما يزداد بشكل كبير.

الوحدات الذي قدم افضل مبارياته في الدوري الحالي وتوجها بفوز كبير على المنشية بثلاثية نظيفة، سيلاقي فرق الأهلي والفيصلي وشباب الأردن وذات راس والصريح والحسين إربد، ما يعني أنه سيلعب مباراة واحدة مع فريق منافس له على اللقب، وثلاث مع فرق منطقة الوسط واثنتين مع فريقين مهددين بالهبوط، وهو أميز الفرق الأربعة خلال مرحلة الاياب من حيث الحصاد النقطي، اذ أنه جمع 9 نقاط من اصل 15 نقطة، ولا يمكن القول بأن هذه المباراة او تلك يمكن أن تكون قوية او ضعيفة، وإن كان اللقاء امام الفيصلي له طعم خاص.

لكن الوحدات دون غيره من الفرق الثلاثة الاخرى المنافسة على اللقب، سيخوض 9 مباريات خلال 36 يوما، منها 6 محلية و3 آسيوية، ما يعني أنه سيلعب مباراة واحدة كل 4 أيام، وهذا يشير إلى حجم الارهاق والضغط الذي سيعاني منه الفريق، الذي يتطلع لتحقيق هدفين محليين “الدوري والكأس” وآخر خارجي “كأس الاتحاد الآسيوي”، ولذلك سيكون بحاجة الى عدد كاف من اللاعبين الاساسيين والبدلاء الجاهزين للمشاركة.

الجزيرة تراجع عما كان عليه الحال ذهابا، وحصل فقط على 7 نقاط من اصل 15 نقطة، فتراجع إلى المركز الثاني بعد أن حافظ على القمة منذ الجولة الثانية وحتى نهاية الجولة 15، وسيخوض مبارياته المتبقية مع البقعة وسحاب وذات راس والرمثا والمنشية والأهلي، حيث سيلعب ثلاث مباريات متتالية مع فرق مهددة بالهبوط، وسيلعب مباراة مع منافس على اللقب “المنشية” ويتخللها مباراتين مع فريقين من منطقة الوسط.

ويلاحظ أن الجزيرة لم يحقق الفوز في آخر ثلاث مباريات انتهت الى التعادل، وبالتالي بات يشعر بالخوف من ضياع حلم الصعود لمنصة التتويج كبطل للدوري، اذا ما استمر في نزيف النقاط، لكنه يملك افضلية عن سواه من الفرق الثلاثة الاخرى، بحيث أنه سيلعب مباراة واحدة كل 6.16 يوما، كما سيتنبه لشرك فقدان النقاط مع الفرق المهددة بالهبوط، اذ وقع هو في شرك الصريح، كما وقع الوحدات امام البقعة والفيصلي امام ذات راس، بعد انتهاء المباريات الثلاث الى التعادل.

الفيصلي الذي استغنى بشكل مفاجئ عن مدربه الصربي برانكو ومساعده عدنان عوض وعين المساعد فراس الخلايلة ويقال أنه يبحث عن مدرب من الخارج، سيخوض مباريات المتبقية امام فرق شباب الأردن والوحدات والصريح والحسين اربد وسحاب، وسيلعب مبارياته بمعدل 5.83 يوما لكل مباراة، وسيلعب مباراة قمة مع منافسه التقليدي الوحدات، ومباراتين مع فريقين من منطقة الوسط، وثلاث مباريات مع فرق مهددة بالهبوط.

والفيصلي حصل على 8 نقاط من اصل 15 نقطة في اول 5 جولات ايابا، بعد أن كان قد حصل على 5 نقاط ذهابا عن تلك الجولات، ويحتاج الى استرداد ثقته بنفسه بعد أن خسر 5 نقاط في آخر مباراتين.

الفريق الرابع هو المنشية، ويبدو أنه في طريقه للخروج من سباق المنافسة على اللقب في حال ساءت نتائجه، فهو لم يحصل سوى على 7 نقاط في الجولات الخمس الماضية وهي ذات العدد ذهابا، وخسر مواجهتيه امام منافسيه الفيصلي والوحدات وبقيت له مواجهة مع الجزيرة، ويقابلها 3 مواجهات مع فرق مهددة بالهبوط واثنتين مع فريقين من منطقة الوسط.

المنشية سيلعب مبارياته المتبقية تباعا مع فرق الصريح والحسين اربد والبقعة وسحاب والجزيرة والرمثا، وسيلعب مباراة واحدة كل 5.83 يوما.

نتائج الجولات الست الاخيرة ذهابا

مع أن لكل مباراة ظروفها، ولا يمكن القياس على نتيجة الذهاب على أنها يمكن أن تتكرر ايابا، الا أن اضاءة بسيطة يمكن أن تسلط على تلك النتائج، لمعرفة الحصاد النقطي للفرق الأربعة.

– الوحدات: جمع 16 نقطة من اصل 18، حيث فاز على الأهلي 2-1، وتعادل مع الفيصلي 0-0، وفاز على شباب الأردن 3-2 وعلى ذات راس 2-0 وعلى الصريح 4-0 وعلى الحسين اربد 3-0، وسجل 14 هدفا ودخل مرماه 3 اهداف.

– الجزيرة: جمع 13 نقطة من اصل 18 نقطة، حيث فاز على البقعة 4-1 وعلى سحاب 1-0 وعلى ذات راس 4-0 وتعادل مع الرمثا 1-1 وخسر من المنشية 0-3 وفاز على الأهلي 2-0، وسجل 12 هدفا ودخل مرماه 5 اهداف.

– الفيصلي: جمع 14 نقطة من اصل 18 نقطة، حيث فاز على شباب الأردن 1-0 وتعادل مع الوحدات 0-0 وفاز على الصريح 1-0 وعلى الحسين اربد 2-1 وعلى البقعة 3-0 وتعادل مع سحاب 1-1، وسجل 8 اهداف ودخل مرماه هدفين.

– المنشية: جمع 13 نقطة من اصل 18 نقطة، حيث فاز على الصريح 1-0 وخسر امام الحسين اربد 1-2 وفاز على البقعة 2-0 وعلى سحاب 2-0 وعلى الجزيرة 3-0 وتعادل مع الرمثا 0-0، وسجل 9 اهداف ودخل مرماه هدفين.

سيناريو الموسم الماضي

تجسدت صورة في الجولات الماضية وإن كسر الوحدات مسلسلها، حين قبل هذه المرة هدية الحسين اربد عندما انتزع تعادلا من الجزيرة وحرمه من الفوز، في الوقت الذي فاز فيه الوحدات على المنشية، حيث أن عدة فرق رفضت اللقب في الجولات الخمس الاخيرة من الدوري الماضي، وتركت الوحدات يتوج به، فهل يتكرر السيناريو؟.

مواعيد المباريات المتبقية للفرق المتنافسة على اللقب

الوحدات

– الوحدات * الأهلي، الجمعة 31-3، الساعة 4 عصرا، ستاد الملك عبدالله الثاني.

– الفيصلي * الوحدات، السبت 8-4، الساعة 6.30 مساء، ستاد عمان.

– الوحدات * شباب الأردن، الخميس 13-4، الساعة 6.30 مساء، ستاد الملك عبدالله الثاني.

– ذات راس * الوحدات، السبت 22-4، الساعة 4 عصرا، ستاد الكرك.

– الصريح * الوحدات، الخميس 27-4، الساعة 6.30 مساء، ستاد الحسن.

– الوحدات * الحسين اربد، الجمعة 5-5، الساعة 4 عصرا، ستاد الملك عبدالله الثاني.

آسيويا

– صحم العماني * الوحدات، الثلاثاء 4-4، الساعة 7 مساء، ستاد السلطان قابوس.

– النجمة اللبناني * الوحدات، الاثنين 17-4، الساعة 3.30 عصرا، ستاد بيروت.

– الوحدات * المحرق البحريني، الاثنين 1-5، الساعة 7 مساء، ستاد الملك عبدالله الثاني.

الجزيرة

– البقعة * الجزيرة، الجمعة 31-3، الساعة 6.30 مساء، ستاد عمان.

– الجزيرة * سحاب، السبت 8-4، الساعة 6.30 مساء، ستاد الملك عبدالله الثاني.

– ذات راس * الجزيرة، الخميس 13-4، الساعة 4 عصرا، ستاد الكرك.

– الجزيرة * الرمثا، السبت 22-4، الساعة 4 عصراء، ستاد الملك عبدالله الثاني.

– المنشية * الجزيرة، الخميس 27-4، الساعة 4 عصرا، ستاد المفرق.

– الأهلي * الجزيرة، السبت 6-5، الساعة 6.30 مساء، ستاد عمان.

الفيصلي

– الفيصلي * شباب الأردن، السبت 1-4، الساعة 6.30 مساء، ستاد عمان.

– الفيصلي * الوحدات، السبت 8-4، الساعة 6.30 مساء، ستاد عمان.

– الصريح * الفيصلي، السبت 15-4، الساعة 4 عصرا، ستاد الحسن.

– الفيصلي * الحسين اربد، الجمعة 21-4، الساعة 6.30 مساء، ستاد عمان.

– البقعة * الفيصلي، السبت 29-4، الساعة 6.30 مساء، ستاد عمان.

– الفيصلي * سحاب، الجمعة 5-5، الساعة 6.30 مساء، ستاد عمان.

المنشية

– الصريح * المنشية، الجمعة 31-3، الساعة 6.30 مساء، ستاد الحسن.

– المنشية * الحسين اربد، السبت 8-4، الساعة 4 عصرا، ستاد المفرق.

– البقعة * المنشية، الخميس 13-4، الساعة 6.30 مساء، ستاد عمان.

– المنشية * سحاب، الجمعة 21-4، الساعة 4 عصرا، ستاد الأمير محمد.

– المنشية * الجزيرة، الخميس 27-4، الساعة 4 عصرا، ستاد المفرق.

– الرمثا * المنشية، الخميس 4-5، الساعة 6.30 مساء، ستاد الحسن.

ارقام من الدوري بعد انتهاء الجولة 16

– يتصدر مهاجم الجزيرة مارديك مارديكيان قائمة هدافي الدوري برصيد 12 هدفا، يليه لاعب الوحدات منذر ابو عمارة برصيد 8 اهداف.

– تم تسجيل 202 هدف في 96 مباراة بمعدل 2.10 هدفا في المباراة.

– تم تحقيق الفوز في 63 مباراة مقابل 33 حالة تعادل منها 18 سلبية في 96 مباراة.

– تم اشهار البطاقة الحمراء 22 مرة.

– احتسبت 33 ركلة جزاء نفذت 26 منها بنجاح واصاب الفشل 7 اخرى.

– الوحدات والجزيرة الاكثر فوزا “9 مرات” وسحاب والبقعة وذات راس والصريح الاقل “مرتين”.

– الرمثا والحسين اربد الاكثر تعادلا “8 مرات” والمنشية وشباب الأردن الاقل “3 مرات”.

– الوحدات الاقل خسارة “مرة” وذات راس والصريح الاكثر “9 مرات”.

– الجزيرة الاقوى هجوما وسجل 29 هدفا وذات راس الاضعف وسجل 7 اهداف.

– الوحدات والفيصلي الاقوى دفاعا ودخل مرمى كل منهما 8 اهداف، والبقعة الاضعف ودخل مرماه 26 هدفا.

– الوحدات الافضل في ميزان الاهداف وله “+18″، بينما البقعة الاضعف وعليه “-15”.