منتخب السباحة يواصل تحضيراته للمشاركة في دورة التضامن الإسلامي

الاصلاح نيوز-

تعقد الهيئة العامة لاتحاد السباحة، اجتماعا غير عادي، عند الساعة الخامسة من مساء يوم السبت المقبل، في مقر الاتحاد بمدينة الحسين للشباب، يتضمن العديد من الأمور المدرجة على جدول الأعمال حسب الفقرة (ب) من المادة 25 في نظام الاتحادات الرياضية، وهي إقرار النظام الأساسي الجديد للاتحاد، وانتخاب لجنة تسمى اللجنة الانتقالية تتولى إعادة هيكلة وتشكيل الهيئة العامة، وإدارة شؤون الاتحاد، وانتخاب لجنة الانتخابات من أعضاء الهيئة العامة أو من خارجها، وانتخاب لجنة استئناف للنظر في الطعون المقدمة بقرارات لجنة الانتخابات، وانتخاب لجنة النظر في طعون رفض طلبات الانتساب لعضوية الهيئة العامة، واعتماد النظام الأساسي الجديد من اللجنة.

وسيشهد الاجتماع مناقشات مثميرة من أعضاء الهيئة العامة، حول العديد من النقاط والملاحظات التي صادفت البطولات والمشاركات الخارجية والبطولات المحلية.

الى ذلك، يواصل المنتخب الوطني للسباحة تدريباته المكثفة، للمشاركة في دورة ألعاب التضامن الإسلامي، والتي تستضيفها العاصمة الأذرية باكو خلال الفترة من الثالث عشر ولغاية الثاني والعشرين من شهر أيار (مايو) المقبل، بمشاركة واسعة وفي مختلف الألعاب.

ويشرف على التدريبات التي تقام على مسبح مدينة الحسين للشباب المدرب الوطني الدكتور على النواس، وينتظر المتابعون مشاركة مميزة للسباحي وسباحات المنتخب، خصوصا في النتائج الإيجابية والأرقام التي تم تحطيمها في المشاركات العربية والآسيوية والدولية خلال العام الماضي.

وينتظر أن يمثل الأردن في هذه منافسات الدورة ما يقارب 70 لاعباً ولاعبة في 11 رياضة هي: التايكواندو، التنس، الجودو، الرماية، السباحة، الكراتيه، المصارعة، الملاكمة، الووشو، كرة سلة 3*3، إضافة إلى الألعاب البارالمبية.

وتعد هذه المشاركة الأكبر في تاريخ المشاركات الأردنية في دورة الألعاب الإسلامية، وحقق الأردن خلال مشاركاته السابقة 9 ميداليات من بينها 3 ذهبيات وفضية وخمس برونزيات.