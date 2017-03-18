ضبط تزوير العلامة التجارية لـ16 ألف “مكيف”

-الاصلاح نيوز

ضبطت مؤسسة المواصفات والمقاييس أخيرا تاجرا في محافظة العقبة يستورد أجهزة تكييف هواء من الصين ويقوم بتغيير بلد المنشأ والعلامة التجارية وبيعها بأسعار مرتفعة للمواطنين.

وقال مدير عام المؤسسة د.حيدر الزبن “إن المؤسسة ضبطت لدى التاجر 16 ألف جهاز تكييف تحمل بطاقات منتج مزورة وعلامة تجارية مقلدة”.

وبين الزبن أن فرق الرقابة التابعة للمؤسسة ضبطت مستودعا في محافظة العقبة يقوم بتغيير معلومات بطاقة المنتج الملصقة على أجهزة التكييف.

وبين ان المؤسسة اتخذت قرارا بإعادة تصدير المكيفات وتحويل صاحب البضاعة اضافة الى المطبعة التي قامت بطباعة العلامات التجارية المزورة الى الجهات الامنية.

وقال إن خطورة بيع مكيفات تحمل بطاقة منتج مزورة من شأنها ان تهدد سلامة مستخدميها كونها تحمل معلومات غير صحيحة عن المنتج نفسه.

وكان الزبن أكد في تصريحات سابقة أن الاعتداء على الملكية الفكرية للسلع التي تحمل علامات تجارية عالمية، له مساوئ جسيمة أخطرها تعريض حياة الإنسان للخطر عند استعماله سلعة ما لما في هذه السلعة من طبيعة كيميائية أو كهربائية خدماتية قد تؤذي صحة وسلامة مستخدمها، إضافة الى أنه يسيء للمُنتَج، مما يؤدي لفقدان الأهمية والدور الفعلي له؛ إذ سينعكس ذلك على كفاءة المنتج. وأكد أن وجود نظام سليم للملكية الفكرية من شأنه أن يعزز بيئة العمل في الأردن وأن يحمي صحة وسلامة المواطنين ويمنع هدر الأموال العامة على تلك المنتجات المقلدة ذات الجودة الرديئة وسريعة العطب.

يشار إلى أن المملكة ترتبط بالعديد من اتفاقيات الدفاع عن حقوق الملكية الفكرية أهمها اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية (وايبو)، اضافة إلى اتفاقية بيرن لحماية المصنفات الأدبية والفنية واتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية.

وتأسست مؤسسة المواصفات والمقاييس، كمؤسسة حكومية ذات استقلال مالي وإداري، بموجب قانون مؤسسة المواصفات والمقاييس رقم (15) لسنة 1994، والذي عدل لاحقاً بالقانون رقم (22) لسنة 2000.

يشار إلى ان مؤسسة المواصفات والمقاييس تلقت أخيرا اشادات من مؤسسات عالمية بالإجراءات التي تقوم بها لحماية العلامات التجارية وتطبيق أعلى معايير السلامة عند إجراء الفحوصات على المنتجات.