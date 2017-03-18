ارتفاع الطلب على الذهب مع اقتراب عيد الأم

-الاصلاح نيوز

ارتفع الطلب على الذهب مع اقتراب عيد الام حيث ان الامهات في منطقة الشرق الاوسط يفضلون الذهب كتقديمه كهدايا في هذه المناسبة وفق ماقاله نقيب تجار الحلي والمجوهرات اسامة امسيح.

ولفت امسيح في حديث ل» الرأي» الى ان الطلب على الذهب ارتفع خلال الفترة الحالية خاصة مع اقتراب عيد الام والذي يصادف يوم الثلاثاء القادم موضحا ان الذهب شهد انخفاضا ملحوظا على اسعاره خلال الفترة الماضية

وبين امسيح ان اسعار الذهب انخفضت خلال الشهر الماضي بواقع 30 دولارا للاونصة لينخفض بنحو 50 قرشا للغرام بالسوق المحلي .

وسجل متوسط سعر غرام الذهب عيار 24 نحو 30.1دينار و عيار 21 نحو 25.2 دينار للغرام بينما وصل سعر عيار 18 نحو 22.3دينار

واستقرت أسعار الذهب الجمعة وتتجه لتحقيق أول مكاسبها الأسبوعية في ثلاثة أسابيع مع هبوط الدولار لأدنى مستوى في خمسة أسابيع بعدما لمح مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بوتيرة أبطأ لزيادات أسعار الفائدة هذا العام بما خيب آمال المراهنين على ارتفاع العملة الأمريكية.

ورفع المركزي الأمريكي سعر الفائدة في وقت سابق هذا الأسبوع كما كان متوقعا لكنه لم يغير توقعاته السابقة برفع أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام وهو ما بدد آمال المراهنين على صعود الدولار الذين كانوا ينتظرون أي تلميحات لزيادة رابعة محتملة في 2017.

ونزل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية، إلى مستوى جديد هو الأدنى في خمسة أسابيع عند 100.160 اليوم الجمعة.

و استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1226.31 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما سجل أعلى مستوياته منذ السادس من مارس آذار في الجلسة السابقة.

ولم يطرأ تغير يذكر على سعر الذهب في العقود الأمريكية الآجلة ليستقر عند 1226.20 دولار للأوقية.

ويتأثر الذهب كثيرا برفع الفائدة الأمريكية الذي يزيد من تكلفة الفرصة البديلة الضائعة على حائزي المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا بينما يعزز الدولار المقوم به المعدن.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 17.23 دولار للأوقية بعدما سجلت أعلى مستوياتها منذ السابع من آذار في الجلسة السابقة.

وزاد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 954.90 دولار للأوقية بينما ارتفع البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 767.65 دولار للأوقية.