السبت.. ارتفاع ملموس على الحرارة

-الاصلاح نيوز

يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة نهار اليوم، لتتجاوز معدلاتها العامة بحدود درجتين مئويتين، وفق موقع “طقس العرب”.

ورجح الموقع ظهور كميات من السُحُب المتوسطة والعالية في السماء، حيثُ تكون الأجواء غائمة جُزئياً إلى غائمة أحياناً.

وتكون الرياح صباح اليوم خفيفة متقلبة الاتجاهات إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة أحياناً، تتحول خلال ساعات النهار والعصر إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، وجنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة في جنوب شرق المملكة وتكون مثيرة للغبار الخفيف.

أما في خليج العقبة، فتكون الرياح جنوبية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وقد تجلب الغبار الخفيف.

وفي الليل، توقع الموقع تأثر مناطق جنوب وشرق المملكة من حالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي، مع احتمال امتدادها لبعض المناطق الوسطى، ويتوقع معها تساقط زخات متفرقة من الأمطار في تلك المناطق، ويكون الطقس بارداً نسبياً مع ظُهور كميات من السُحُب المُتوسطة والعالية، حيثُ تكون الأجواء غائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً.

كما تكون الرياح شمالية غربية مُعتدلة السُرعة، كما تكون جنوبية غربية معتدلة السرعة في جنوب وجنوب شرق المملكة مع ساعات المساء الاولى تتحول بعد منتصف الليل إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

وحول درجات الحرارة العظمى والصغرى توقع “طقس العرب”، أن تكون على النحو التالي: شرق عمان: من 19 إلى 8 ، غرب عمان: من 18 إلى 8 ، إربد: من 17 إلى 6 ، جرش: من 15 إلى 12 ، السلط: من 19 إلى 9 ، عجلون: من 16 إلى 5 ، الزرقاء: من 21 إلى 8 ، المفرق: من 20 إلى 7 ، مأدبا: من 20 إلى 7 ، الكرك: من 19 إلى 7 ، الطفيلة: من 19 إلى 6 ، معان: من 20 إلى 8 ، العقبة: من 27 إلى 15 ، البحر الميت: من 25 إلى 19.

وفيما يتعلق بالطقس المتوقع ليوم غد الأحد، رجح الموقع أن يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة نهارا لتصبح دون معدلاتها العامة بحدود درجتين مئويتين، وتكون الأجواء باردة نسبياً بوجه عام.

وتظهر في السماء كميات متفرقة من السُحُب المُنخفضة، كما تبقى مناطق جنوب وشرق المملكة تحت تأثير حالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تظهر الغيوم المتوسطة ويتوقع تساقط زخات متفرقة من المطر خاصة خلال ساعات الصباح.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية مُعتدلة السرعة، تنشط عصراً وتكون مثيرة للغبار في المناطق الصحراوية، في خليج العقبة، تكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة