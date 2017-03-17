قرعة دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم

الاصلاح نيوز-

أوقعت قرعة دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم والتي سحبت اليوم الجمعة برشلونة بطل أسبانيا في مواجهة يوفنتوس الايطالي في تكرار لنهائي البطولة في 2015 عندما توج الفريق الاسباني باللقب فائزا 3-1.

وسيواجه كارلو انشيلوتي مدرب بايرن ميونيخ الحالي فريقه السابق ريال مدريد حامل اللقب في حين سيلتقي ليستر سيتي بطل انجلترا مع أتليتيكو مدريد الاسباني الذي يقوده المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني.

وأوقعت القرعة أيضا بروسيا دورتموند الألماني في مواجهة موناكو الفرنسي الذي اخرج مانشستر سيتي الانجليزي في دور 16.

وكان أنشيلوتي مدربا لريال مدريد عندما سحق بايرن ميونيخ 4-صفر في إياب الدور قبل النهائي لموسم 2013-2014 والتي كانت أكبر هزيمة للنادي البافاري على أرضه على المستوى الأوروبي.

وجاءت القرعة على النحو التالي:

أتليتيكو مدريد الاسباني أمام ليستر سيتي الانجليزي.

بروسيا دورتموند الألماني أمام موناكو الفرنسي.

بايرن ميونيخ الألماني أمام ريال مدريد الاسباني.

يوفنتوس الايطالي أمام برشلونة الاسباني.

رويترز