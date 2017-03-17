أنباء عن توجه ترامب لعقد مؤتمر للسلام بالأردن

الاصلاح نيوز-

لم ينف مصدر حكومي وثيق الاطلاع، ولم يؤكد أنباء نشرتها صحيفة يديعوت احرونوت الإسرائيلية حول توجه للرئيس الأميركي دونالد ترامب لعقد مؤتمر إقليمي للسلام في الأردن، بمشاركة فلسطينية إسرائيلية خلال شهر أيار (مايو) المقبل.

واعتبر المصدر، أن الموضوع سابق لأوانه، فيما أكد أن الأردن يبذل جهودا كبيرة لإحلال السلام في المنطقة، لاستئناف مفاوضات جادة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على أساس حل الدولتين الذي يفضي لإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

إلى ذلك، قالت “يديعوت”، إن الجهود لإعادة إطلاق العملية السياسية للسلام دخلت مرحلة متقدمة.

وأشارت إلى أن زيارة المبعوث الرئاسي الأميركي جيسون غرينبلات للمنطقة تندرج في إطار جهود الرئيس ترامب من أجل الترتيب لهذا المؤتمر.

من جهة أخرى، أكدت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا التابعة للأمم المتحدة (إسكوا) في تقرير صدر أول من أمس، أن إسرائيل تفرض “نظام أبارتيد” للتمييز العرقي على الشعب الفلسطيني.

وخلص التقرير إلى أن “إسرائيل أسست نظام أبارتيد يهيمن على الشعب الفلسطيني بأكمله”.

وقالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والسكرتير التنفيذي لـ”إسكوا”، ريما خلف، أثناء فعالية لتدشين التقرير بمقر اللجنة في بيروت، إن التقرير هو “الأول من نوعه الذي يصدر عن إحدى هيئات الأمم المتحدة ويخلص بوضوح وصراحة إلى أن إسرائيل دولة عنصرية أنشأت نظام ‬أبارتيد يضطهد الشعب الفلسطيني.”-(وكالات)