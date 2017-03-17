القوات العراقية تتقدم في المدينة القديمة غربي الموصل

الاصلاح نيوز-

أعلن قائد قوات الشرطة الاتحادية العراقية الجمعة عن تقدم القوات الامنية داخل المدينة القديمة في الجانب الغربي لمدينة الموصل، في اطار عملية استعادة السيطرة على ثاني مدن البلاد من تنظيم داعش.

وبدأت القوات العراقية في 19 شباط/فبراير، تنفيذ عملية كبيرة لاستعادة الجانب الغربي من الموصل الذي يعد اقل مساحة لكنه اكثر اكتظاظا من القسم الشرقي للمدينة الذي تم تحريره.

وتعد المدينة القديمة، اكثر مناطق غربي الموصل اكتظاظا وتنتشر فيها منازل متلاصقة وشوارع ضيقة لا تسمح بمرور اغلب العربات التي تستخدمها القوات الامنية، ما يرجح ان تكون المعارك لاستعادتها اخر خطورة وصعوبة.

ونقل بيان عن الفريق رائد شاكر جودت قائد الشرطة الاتحادية، ان “قطعات الشرطة الاتحادية والرد السريع، تفرض سيطرتها الكاملة على جامع الباشا وشارع العدالة وسوق باب السراي ، في المدينة القديمة”.

وتضطلع قوات مكافحة الارهاب والشرطة الاتحادية والرد السريع دورا رئيسيا في عملية استعادة الموصل.

بدأت القوات العراقية بدعم التحالف الدولي في 17 تشرين الاول/اكتوبر عملية استعادة كامل مدينة الموصل ثاني مدن واخر اكبر معاقل المتطرفين في البلاد. (أ ف ب)