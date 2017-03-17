النفط ينخفض

الاصلاح نيوز-

انخفضت أسعار النفط اليوم الجمعة في الوقت الذي تبحث فيه السوق عن دلائل تبين مدى فعالية تخفيضات الإنتاج التي اتفقت عليها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في تصريف تخمة المعروض العالمي.

وبحلول الساعة 0745 بتوقيت جرينتش تراجع خام القياس العالمي مزيج برنت عشرة سنتات أو 0.19 بالمئة إلى 51.64 دولار للبرميل.

ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ثلاثة سنتات أو 0.06 بالمئة إلى 48.72 دولار للبرميل.

وهبطت أسعار النفط كثيرا في الأسبوع الماضي بفعل مخاوف من أن تخفيضات الإنتاج التي اتفقت عليها أوبك ومنتجون خارجها من بينهم روسيا لا تقلص تخمة المعروض بالوتيرة المتوقعة في مواجهة تنامي الإنتاج الأمريكي.

وأظهرت بيانات رسمية أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، انخفضت الأسبوع الماضي مع هبوط الواردات بعد ارتفاعها على مدى تسعة أسابيع متتالية.

وتراجعت مخزونات الخام 237 ألف برميل يوميا في الأسبوع المنتهي في العاشر من مارس آذار على عكس تقديرات المحللين الذين توقعوا زيادة قدرها 3.7 مليون برميل.

وتوصلت أوبك ومنتجون مستقلون من بينهم روسيا إلى اتفاق تاريخي العام الماضي على خفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا في النصف الأول من 2017.

لكن المنظمة قالت في تقريرها الشهري إن مخزونات النفط العالمية زادت في يناير كانون الثاني إلى 278 مليون برميل يوميا فوق متوسط خمس سنوات.

وفي علامة على أن جهود أوبك ليس لها تأثير يذكر زادت الشحنات المتجهة إلى آسيا ثلاثة بالمئة منذ إبرام اتفاق المنظمة على خفض الإمدادات.

رويترز